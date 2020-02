Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Trotz einer ärgerlichen Terminüberschneidung haben es Herbert Knebel und sein Affentheater am Wochenende nach Bielefeld geschafft. Denn parallel zum Konzert im kleinen Saal der Stadthalle stand auch das monatliche Treffen der „Anonymen Bußgeldopfer“ an.

Das verlegten die vier Herren aber einfach auf die Bühne und besprachen vor den mehr als 600 Zuschauern ihre aus dem Straßenverkehr stammenden Traumata, vom Knöllchen für das Parken auf einem Zebrastreifen bis zum Geblitzt werden mit 120 km/h in der Fußgängerzone. „In der Fußgängerzone gibt’s gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung“ lautete am Ende das Urteil der Selbsthilfegruppe, die sich mit einem Politessen-Beschwörungs-Lied wieder anderen Dingen zuwandte.

Eine bewährte Mischung

„Außer Rand und Band“ zeigte sich Herbert Knebels Affentheater im inzwischen 15. Bühnenprogramm, in dem aber alles beim Alten bleibt. Die Combo setzt weiter auf die bewährte Mischung aus bekannten Hits mit neuen, deutschen Texten, Ensemble-Nummern und Knebels Geschichten.

Und von denen hat Herbert Knebel alias Uwe Karl Heinrich Lyko genug dabei. Mal geht er auf Pilztour in die Eifel und tanzt am Ende dank halluzinogenen Ragouts Tango im Wald, mal versucht er vergeblich den Wettkampf „Wer ist besser? Roboterstaubsauger oder Ehefrau“ mit seiner Gattin zu gewinnen. Das Ergebnis: Das Gerät streiche zwar beim vierten Stück Kuchen mit Sahne die Segel während die bessere Hälfte da erst richtig Appetit bekomme, sei aber dem Weibe dank Garantie und Umtauschmöglichkeit haushoch überlegen.

Immer unterhaltsam

Lyko liefert in der Figur des ewig auf Ruhrdeutsch schimpfenden und nörgelnden Herbert Knebel („Ich wollte mal Förster werden, aber die Tiere stehen so früh auf. Ich hab mich dann doch für den Beruf des Frührentners entschieden“) einen endlos fortlaufenden Herrenwitz ab, ein wenig altbacken, ein wenig gestrig, aber immer unterhaltsam.

Richtig gut ist der 65-Jährige aber vor allem gemeinsam mit seinem Affentheater, in dem neben Knebel (Gesang/Gitarre) auch Martin Breuer alias Ernst Pichl (Bass), Detlef Hinze alias „der Trainer“ (Schlagzeug) und Georg Göbel-Jakobi alias Ozzy Ostermann (Gitarre) spielen. Von David Bowies „Let’s Dance“ (Ich tanz) über „Should I stay or should I go“ (Wir sind außer Rand und Band) bis zu Iggy Pops „The Passenger“ (Ein Laufender) reicht ihr Repertoire, und zur Freude des Publikums scheuen die Herren auch nicht vor Hinternwacklern und skurrilen Tänzchen als Zwischeneinlage zurück.