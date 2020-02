Das, was die Fans zum Tanzen bewegt, sind die Grundmotive des Menschlichen: Trauer, Leidenschaft, Liebe, Nähe, Wut und Freude. Abstrakte und oft verwendete Begriffe, die für Gefühle stehen, die alle gleich, aber doch auch jeder und jede für sich anders fühlen. Und genau diesen Aspekt – das Gemeinsame, das doch für alle anders ist – vermag die Kunst und insbesondere der Tanz zu artikulieren.

Nicht nur die diesjährigen Performances widmen sich dem Facettenreichtum des menschlichen Wesens, auch das Workshop-Programm schafft es, die Vielfalt der Menschen dieser Stadt aufzunehmen. Kultur, Fähigkeiten und Alter werden wieder in ihrer Vielfalt von den unterschiedlichen Workshops aufgegriffen.

Das Herz des Festivals ist die Rudolf-Oetker-Halle

Allen voran setzen Gerda König und Gitta Roser das Konzept um, indem sie einen inklusiven Tanz-Workshop anbieten, der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung anspricht.

Das Herz des Tanzfestivals ist die Rudolf-Oetker-Halle, denn dort üben die Workshopteilnehmer ihre Choreografien ein, probieren neue Tanzstile aus und knüpfen neue Kontakte. Ein gut eingespieltes Team ermöglicht dies alles, indem es die Rudolf-Oetker-Halle mit den für die Workshops wichtigen Raumelementen ausstattet. Es heißt dann wieder Stühle raus, Spiegel und Tanzböden herein.

Auf diese Weise entstehen in der Rudolf-Oetker-Halle fünf Tanzstudios, die den Charme des Konzerthauses auf ein ganz neues Niveau heben. Wer schon einmal dabei war, weiß, dass der Eintritt in das Haus zur Festivalzeit einem Eintauchen in einen ganz besonderen Mikrokosmos des Tanzes gleicht. Musik, sich dehnende Tänzerinnen und Tänzer, fröhliche Gespräche an jeder Ecke. Eine Workshopteilnehmerin beschreibt die Atmosphäre mit diesen Worten: „Man hilft sich, man guckt sich mal ein bisschen was ab, egal ob jung oder älter, also ganz klasse. Das ist eigentlich wie eine große Tanzfamilie!“

Vielfalt an Stilrichtungen

Das Tanzfestival besticht mit einer Vielfalt an Stilrichtungen aus den Genres Academic, World, Urban, Body Work und Special. Mit Jennifer Blasek und Matthew Thomas hat das Tanzfestival 2020 ein weiteres Mal ein renommiertes Dozententeam für alle Fans des klassischen Balletts eingeladen. Und auch der Flamenco kommt wieder nach Bielefeld. Mit Belén Cabanes wird eine international erfolgreiche Flamenco-Tänzerin das Angebot erweitern, die das temperamentvolle Spiel der Kastagnetten meisterhaft beherrscht.

In Ihren Workshops führt sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die traditionellen Flamenco-Rhythmen heran und lehrt die Kunst des Kastagnetten-Spiels. Nicht weniger meisterhaft ist die musikalische Begleitung ihrer Workshops, die der talentierte Musiker Andreas Maria Germek übernimmt, ein Virtuose der spanischen Gitarre.

Ebenfalls das erste Mal dabei ist Nadine Gerspacher. Sie ist eine erfahrene Dozentin und Choreografin, die auch mit ihrer eigenen Tanzcompagnie große Erfolge feiern kann. Ihre Kreativität und Professionalität wird sie in den Workshops im Bereich Contemporary weitergeben.

Im Bereich World unterrichtet erstmals die preisgekrönte Tänzerin und Dozentin Enussah Orientalischen Tanz.

Open-Air-Performance auf dem Rathausplatz

Wieder erhalten die Workshop-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen des Tanzfestivals die Möglichkeit, ihre neu erforschte Körpersprache und deren poetischen Ausdruck abschließend vor Publikum vorzutragen. Als Höhepunkt der ersten Woche gilt stets die Open-Air-Performance auf dem Rathausplatz, bei der am 4. Juli die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ergebnisse ihres Tanztrainings aus der ersten Woche vorführen. „Ich war ganz überrascht, wie die Ostwestfalen aus sich herausgegangen sind. Wir haben die ganze Nacht getanzt“, kommentierte dies einmal eine Teilnehmerin aus Berlin. Am 11. Juli trumpft das Festival in der Rudolf-Oetker-Halle mit den Resultaten der zweiten Workshop-Woche in Form eine berauschenden Abschlusspräsentation auf.

Informationen zu den Workshops und Performances, Biografien der Dozenten und Dozentinnen und das Anmelde-System finden sich auf der Internetseite www.tanzfestival-bielefeld.de. Telefonische Anmeldungen sind unter Telefon 0521/513962 möglich. „Es lohnt sich, früh zu buchen“, betont Festivalleiter Ulrich Laustroer, „der Frühbucherrabatt gilt noch bis zum 24. März“.