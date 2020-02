Ein Bielefelder durch und durch: Ralf Nettelstroth ist in der Stadt geboren und aufgewachsen, hat an der Uni Bielefeld Jura studiert und arbeitet als selbstständiger Rechtsanwalt. Dem Rat gehört er seit 1994 an. Von 2012 bis 2017 war er im Landtag. Foto: Thomas F. Starke

Von Michael Schläger

„Ich spiele nicht auf Platz, ich spiele auf Sieg“, sagte Nettelstroth im Anschluss. In seinem Wahlkampf wolle er authentisch bleiben, sich nicht verstellen, sachlich an die Themen herangehen. Und die liegen für Nettelstroth auf der Hand. „Bielefeld hat in den vergangenen Jahren zu viele Chancen vergeben“, so der Kandidat. Es müsse mehr getan werden in Sachen Wohnungsbau und Gewerbeflächen. In der Verkehrspolitik dürfe das Auto nicht von vorn herein verteufelt werden, sondern müssten erst einmal Alternativen dazu angeboten werden. „Meine Perspektive ist das Bielefeld im Jahr 2050“, so Nettelstroth. Auch dann müsse die Stadt lebenswert sein, es genügend Arbeit und Wohnraum für alle geben.

Kommunalpolitische Kompetenz

CDU-Kreisvorsitzender Andreas Rüther betonte, seine Partei habe bei der Kandidatenfindung besonders auf kommunalpolitische Kompetenz, Persönlichkeit und die Fähigkeit, eine große Verwaltung zu führen, Wert gelegt. „Diese Eigenschaften vereinigt Ralf Nettelstroth in seiner Person.“

Lange war gerätselt worden, wen die Union in das Rennen um den Chefsessel im Rathaus schicken würde. Zunächst wollten CDU und FDP einen gemeinsamen Kandidaten präsentieren. Doch nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes NRW, an der Oberbürgermeister-Stichwahl festzuhalten, gingen beide wieder getrennte Wege.

Bei der Union bildeten fortan Parteichef Andreas Rüther, Stellvertreterin Dr. Christiana Thelemann und Vize Bernd Henrichsmeier die Findungskommission. Am Ende stand Nettelstroths Bereitschaft anzutreten. Zunächst war davon am Montag der geschäftsführende Vorstand unterrichtet worden, anschließend der gesamte Kreisvorstand. Noch am Abend wurden die Parteimitglieder per Mail informiert.

Beim heutigen „Politischen Veilchen-Dienstag“ der CDU-Ratsfraktion wird sich Nettelstroth erstmals öffentlich präsentieren. Dann ist auch NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann zu Gast.

Von 2012 bis 2017 im Düsseldorfer Landtag

Der selbstständige Rechtsanwalt Nettelstroth, der von 2012 bis 2017 auch dem Düsseldorfer Landtag angehörte, ist aktuell so etwas wie der „Oppositionsführer“ im Rat und damit der direkte Gegenspieler des amtierenden Oberbürgermeisters Pit Clausen (SPD). Dem Stadtparlament gehört Nettelstroth bereits seit 1994 an. Dort ist die Stadtentwicklungspolitik einer seiner Schwerpunkte. Nettelstroth engagiert sich seit 1983 in der CDU. Er ist verheiratet und Vater zweier Töchter.

Die FDP stellte inzwischen ihren Kreisvorsitzenden Jan Maik Schlifter als OB-Kandidaten auf. Die Grünen, denen ebenfalls Erfolgsaussichten bei der Wahl am 13. September eingeräumt werden, wollen am Freitag ihre Bewerberin für das OB-Amt bekannt geben. Damit komplettiert sich langsam die Kandidatenriege. Neben Clausen stand anfangs nur der früherer Rathaus-Dezernent Rainer Ludwig (Bürgergemeinschaft) als Kandidat fest. Inzwischen hat „Die Linke“ ihr früheres Ratsmitglied Dr. Onur Ocak nominiert. Ralf Nettelstroth wird am 25. März bei einer Kreiswahlversammlung offiziell aufgestellt.

Kommentar von Michael Schläger

Ralf Nettelstroth kann Rathaus. Mit ihm schickt die CDU einen Vollprofi in das Rennen um das Oberbürgermeister-Amt in Bielefeld. Er ist einer, der Amtsinhaber Pit Clausen (SPD) Paroli bieten kann. Ein Kuschel-Wahlkampf ist mit ihm nicht zu erwarten. Verkehr, fehlendes Bauland für Wohnen und Gewerbe, Defizite in der Schul- und Ordnungspolitik werden die Themen sein, die in den kommenden Wochen und Monaten kontrovers diskutiert werden dürften.

Nettelstroth kann aber auch Landespolitik. Das hat er als Abgeordneter in Düsseldorf bewiesen und entscheidend dazu beigetragen, dass Bielefeld eine Medizin-Fakultät bekommt. Sein guter Draht in die Landeshauptstadt ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Als gemeinsamer OB-Kandidat mit den Liberalen – so, wie es zunächst angedacht war – wäre der amtierende CDU-Ratsfraktionschef nicht durchs Ziel gegangen. Jetzt kann die Union unverkrampft aufs eigene Spitzenpersonal setzen.