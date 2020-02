Bielefeld (WB). Ein Einbruch in Bielefeld-Ummeln führte am vergangenen Freitagabend zu einem Strafverfahren, weil der Täter seines Ausweis am Tatort liegen ließ.

Der Bielefelder stieg gegen 22.35 Uhr in ein Bürokomplex an der Ummelner Straße, nahe der Bokelstraße, ein. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes näherte sich etwa zur gleichen Zeit dem Bürogebäude. Dabei bemerkte er in der Nähe des Eingangs herrenlose Gegenstände wie ein Fahrrad, eine Jacke und eine Spirituosenflasche. An der Eingangstür stellte der Sicherheitsmitarbeiter dann eine eingeschlagene Scheibe an der Tür fest und benachrichtigte die Polizei.

Die eingetroffenen Beamten durchsuchten die Räume und trafen dabei auf mehrere von dem Einbrecher aufgebrochene Büromöbel. Sie fanden Diebesgut, dass der Täter offensichtlich zum Abtransport bereit gelegt hatte, sowie eine geleerte Sektflasche.

Zwar konnten die Beamten den Täter nicht mehr am Tatort antreffen, jedoch machte dieser es den Polizisten leicht. Er ließ in einem Büroraum seinen Personalausweis zurück.

Gegen den polizeibekannten 30-jährigen Bielefelder ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.