Von André Best

Bielefeld (WB). Die gelbe Blechdose von Dr. Oetker aus dem Jahr 1920 ist eine Rarität. Bei manch einem Bielefelder steht sie vielleicht noch in der Küche. Als Erinnerung an alte Zeiten. Jüngere Menschen dürften sie als Kultobjekt längst in ihr Herz geschlossen haben. Die Blechdose und viele andere Gegenstände erzählen Geschichten. Sie lassen uns gerne zurückblicken auf das Bielefeld von früher.

Nostalgie Kult Bielefeld Fotostrecke



Kult, Kitsch und Kostbares: Wer auf dem digitalen Trödelmarkt bei Ebay-Kleinanzeigen herumstöbert, findet die tollsten Sachen. Da beginnt ganz schnell eine Zeitreise ins alte Bielefeld. Da werden Erinnerungen wach.

Eine Seltenheit ist das Original-Programmheft des Bielefelder Kinderchores von 1948. Auf der Titelseite sind die Rudolf-Oetker-Halle als Veranstaltungsort, das Datum, die Uhrzeiten der Auftritte und die Titel angegeben. Vier Konzerte haben die fleißigen Sängerinnen und Sänger vom 1. Oktober bis 3. Oktober 1948 unter der Leitung des damaligen Chor-Chefs Friedrich Oberschelp gegeben. An der Orgel saß: Gerard Bunk. Das Heftchen ist leicht vergilbt, einmal geknickt, aber gut erhalten. Es wird in Bottrop für 15 Euro angeboten.

Erinnerungen an die Anker Werke AG

Nostalgisches, Kult und Unikate aus Bielefeld – immer wieder tauchen bei der Suche echte Schätze auf, beispielsweise von Dr. Oetker, Trikots, Poster und Panini-Bilder von Arminia Bielefeld, Gegenstände rund um Sehenswürdigkeiten wie der Sparrenburg oder auch zumeist technische Raritäten der Anker Werke AG.

Seit 140 Jahren gibt es den Hersteller von Kassensystemen. Das Unternehmen, das 1876 als Bielefelder Nähmaschinenfabrik Carl Schmidt gegründet worden war, ging 1976 in Konkurs. Für ihre Nähmaschinen und Registrierkassen , aber auch Kleinmotorräder und Fahrräder sind die Anker Werke noch heute weit über die Grenzen Bielefelds bekannt. Zumal die ursprüngliche Sparte von Anker seit 2015 wieder im Privatbesitz und ein eigenständiger Hersteller ist.

Registrierkasse aus den 30er Jahren

An die große Geschichte der Firma mit dem berühmten Anker-Logo erinnert auch eine Registrierkasse aus den 30er Jahren, hergestellt in Bielefeld. Das gute Stück kostet 150 Euro, wiegt mehr als 50 Kilogramm und befindet sich im Originalzustand. Die mechanische Kasse verfügt über ein Drucktastensystem bis 999,99 Mark sowie einer Scheckausgabe für die Kunden und einen Kontrollstreifen für den Kassierer. Daneben zeigt sie „Bar”, „Verkauf”, „Bez. Rechnung”, „Credit Verkauf” und „Ausgabe” an und registriert das ganze. Jemand in Sachsen verkauft die Kasse. Ob er einer der tausenden Mitarbeiter ist, die früher bei den Anker Werken gearbeitet haben?

Ein halbes Panini-Sammelbild

Auf keinem Trödelmarkt, der mit Bielefeld zu tun hat, fehlen dürfen Trikots, Autogrammkarten, Poster und – ganz klar – Panini-Bilder. Für einen Euro (VHB) steht ein halbes Panini-Sammelbild mit der Nummer 356 zum Verkauf. Obwohl das Stück laut Verkäufer aus Eppelheim in Baden-Württemberg bereits in einem Album eingeklebt war, soll sich der halbe Sticker in einem „Top-Zustand“ befinden. Wer auch noch die Versandkosten von 0,80 Euro zahlt, erhält ein Panini-Bild aus dem Jahre 1998, das die rechte Seite des Mannschaftsfotos zeigt. Darauf zu sehen: Nicht nur der „Jahrhunderttrainer“ Ernst Middendorp, sondern auch Stars wie Michael Sternkopf, Stefan Kuntz und Ali Daei, der heute Fußballtrainer im Iran ist.

Erwähnenswert sind eine alte Knatterkiste des Bielefelder Herstellers Bastert aus dem Jahr 1939 (799 Euro), eine feine Porzellan-Sammeltasse mit Hünenburg-Aufdruck (5 Euro) oder auch eine seltene Dr. Oetker VW-Käfer-Tasche in beige-braun (60 Euro), die es nicht mehr im Handel zu kaufen gibt.

Schallplatte des Bielefelder Kinderchores

Seltenheitswert hat auch das Fahrrad der Marke Baronia, Modell Rex, mit Göricke-Lenker, ebenfalls ein bekannter Fahrradhersteller aus Bielefeld. Dieses Stück Bielefelder Geschichte auf zwei Rädern ist einige Jahrzehnte alt und wird für 349 Euro in Sachsen-Anhalt angeboten.

Wer noch ein altes Kartenspiel aus den 60er Jahren der Bielefelder Spielkarten GmbH besitzen möchte, wird sich an dem Quartett „Kapitän Pitt“ sicher erfreuen.

Musikinteressierten und Kennern von Blasinstrumenten ist Ernst David ein Begriff. Als Metallblasinstrumentenmacher gründete er 1885 in Bielefeld eine Werkstatt für Blechblasinstrumentenbau. Ein schmuckes Flügelhorn (500 Euro, Verkäufer aus Löhne) erinnert an diesen Teil Bielefelder Geschichte. Eine B-Tuba, angeboten in Minden, gibt es auch (675 Euro).

Klein aber fein ist dagegen eine Single-Schallplatte mit Aufnahmen des Bielefelder Kinderchores – mit nur kleinen Kratzerchen versehen, wie der Verkäufer aus Soest angibt.

Helmut Schröder, Frank Pagelsdorf und Christian Sackewitz

Die Suppenschüssel aus Uromas Zeiten mit Sparrenburg-Aufdruck, das leicht vergilbte Originalfoto des Altstädter Kirchplatzes aus Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch Autogrammkarten von Arminia Bielefeld-Spielern wie Helmut Schröder, Frank Pagelsdorf oder Christian Sackewitz – warum mögen die Menschen eigentlich Nostalgisches so gerne?

„Fast jeder sehnt sich mal zurück nach Kindheit und Jugend, denkt an Pippi Langstrumpf und Freibad-Pommes“, sagt Buchautor Daniel Rettig („Die guten alten Zeiten. Warum Nostalgie uns glücklich macht“). Heißt das, dass früher wirklich alles besser war? „Nein, nicht unbedingt, aber im Nachhinein ist immer alles halb so wild und doppelt so schön. Die so genannten ‘guten alten Zeiten’ verbinden wir dann gerne mit Erinnerungsstücken wie Fußball-Sammelbilder, der Dr. Oetker-Blechdose oder eben auch mit einer Schallplatte.“