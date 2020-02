Das Alte Rathaus in Bielefeld ist als eines von 74 Rathäusern in NRW nominiert. OB Pit Clausen stellt es im Internet vor. Foto: Bernhard Pierel

Im Internet können Nutzerinnen und Nutzer in den nächsten zwei Wochen ihren Favoriten wählen, wie das NRW-Heimatministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Ingesamt sind 74 Rathäuser nominiert, darunter Gebäude in Aachen, Detmold, Düsseldorf, Essen, Hagen, Krefeld, Paderborn, Recklinghausen, Plettenberg und Sundern. Der Preisträger wird am 28. März von Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) auf dem Heimat-Kongress in Wuppertal ausgezeichnet.

„Unsere Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort“, betonte die Ministerin. „Nirgendwo ist Politik unmittelbarer als in Städten und Gemeinden.“ Mit der Aktion solle auch die Arbeit der kommunalen Vertreter wertgeschätzt werden.

Das Heimatministerium hatte unter #schönstesRathausinNRW in den sozialen Medien dazu aufgerufen, Rathäuser vorzuschlagen. Die jeweiligen Bürgermeister oder Oberbürgermeister stellten daraufhin ihr Rathaus in einem knapp einminütigen Video auf den Kanälen des Ministeriums vor.