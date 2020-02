Von Peter Bollig

Eine kluge Verkehrsraumgestaltung, Unfallprävention aber auch eine konsequente Ahndung von Verstößen sieht Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere als Grund für den Rückgang der Verunglücktenzahlen. Zwar sei die Zahl der Unfälle auf den Straßen im Stadtgebiet um 0,6 Prozent auf 9912 gestiegen. Die Menge der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ging aber zurück: Bei 1038 Unfällen erlitten 1292 Menschen Verletzungen. 2018 waren es noch 1329 Verletzte bei 1065 Unfällen. Allerdings stieg die Zahl der Schwerverletzten von 194 auf 203. Bei den schweren Unfällen bleibt nicht zuletzt der auf der Detmolder Straße in Erinnerung, als ein mit sieben Insassen besetzter Wagen gegen eine Mauer prallte. Zwei Jugendliche starben, fünf Personen wurden schwer verletzt.

Mehr Kontrollen

Weil immer wieder auch erhöhtes Tempo eine Rolle spielt, rüstet die Polizei auf: Wie der Leitende Polizeidirektor Bertram Welsing ankündigte, wird noch in diesem Jahr ein mobiler Blitzer in Dienst gestellt. Das Gerät entspricht technisch dem von der Stadt Bielefeld angeschafften Blitzer „Bernhard“, kann mit weniger Personaleinsatz mehr Fahrzeuge erfassen und soll auch auf den ostwestfälischen Autobahnen zum Einsatz kommen. „Wir wollen den Kontrolldruck erhöhen“, sagte Bertram Welsing, der aus diesem Grund darauf hofft, Personallücken in Kürze auffüllen zu können. Denn zu hohes Tempo, zu geringe Abstände und Fahren unter Drogen gehörten zu den Unfallursachen, die in diesem Jahr intensiver überprüft werden sollen als 2019. Welsing: „Wir sind mit den Zahlen noch nicht zufrieden.“

Die Anzahl verunglückter Radler stieg um 17 auf 366, die der Fußgänger sank um 38 auf 131. Im Straßenverkehr verunglückten außerdem weniger Kinder: Deren Zahl sank von 117 im Jahr 2018 auf 92 im vergangenen Jahr. Die der Jugendlichen stieg leicht von 51 auf 56. Junge Erwachsene waren bei 195 Unfällen beteiligt (2018: 199), und Erwachsene waren 767 Mal betroffen (2018: 819).

Gefährdete Senioren

Sorgen macht sich die Polizei unterdessen um die Beteiligung der Senioren am Unfallgeschehen. Die Zahl der Verunglückten stieg von 142 auf 177. Vier Senioren starben, zwei mehr als im Jahr 2018. Dabei stieg die Zahl der verunglückten Radfahrer im Seniorenalter von 36 auf 56 deutlich. So kam im November ein 89-jähriger Radfahrer auf der Morsestraße ums Leben. Zugleich steigt seit Jahren die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer, zuletzt von 30 auf 52. „Da gibt es einen Zusammenhang“, sagte Giere. Die elektrisch angetriebenen Pedelecs seien gerade für Senioren interessant, allerdings würden viele Ältere mit ihren eingeschränkten körperlichen Möglichkeiten diesen Rädern nicht gerecht.

E-Scooter wenig auffällig

Und die im vergangenen Jahr erstmals zugelassenen E-Scooter? Im Unfallgeschehen sind sie wenig auffällig. „Es gab keine Unfälle mit schweren Folgen, aber einige Leichtverletzte“, sagte Welsing bei der Vorstellung der Jahresunfallstatistik. Gleichwohl bleibt die Gruppe dieser Verkehrsteilnehmer, die zudem auf die ebenfalls eingeführten Leih-E-Scooter zurückgreifen kann, im Blick. Denn immer wieder sind Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs – so wie im August ein Fahrer, der auf der Stapenhorst­straße stürzte und gegen den ein Fahrverbot verhängt wurde. Welsing: „Das sind keine Spielzeuge, es gilt die Promillegrenze wie beim Auto.“

Unfallursache Nummer eins waren auch im vergangenen Jahr Zusammenstöße beim Abbiegen oder Wenden. Katharina Giere erinnerte an den tödlichen Unfall auf dem Senner Hellweg am 29. Mai, als ein Autofahrer in eine Einfahrt einbiegen wollte und dabei mit einem 65-Jährigen auf einem Motorrad zusammenprallte. Der Kradfahrer starb. Von den 9912 Verkehrsunfällen des vergangenen Jahres gingen 686 auf solche Abbiegevorgänge zurück (2018: 652). Zu geringer Abstand war mit 289 Fällen die zweithäufigste Hauptunfallursache (2018: 243), kurz dahinter 238 Vorfälle, bei denen Fahrer die Vorfahrt missachtet haben (2018: 241). Bei 147 Unfällen waren Alkohol oder Drogen im Spiel (2018: 120), überhöhte Geschwindigkeit war 88 Mal die Unfallursache (2018: 63).

2531 Mal wurde die Nutzung von Handys oder ähnlichen Geräten geahndet (2018: 3448).

Unfallschwerpunkte entschärft

Einen Unfallschwerpunkt haben die Behörden entschärft, der bei der Unfallkommission, an der auch die Polizei beteiligt ist, seit Jahren im Fokus liegt: An der Kreuzung Jöllenbecker/Mindener Straße und Am Güterbahnhof sind Umbauten vorgenommen und ergänzende Schilder aufgestellt worden. Erstmals ist dadurch ein Rückgang der Unfälle festgestellt worden. Weniger erfolgreich waren Maßnahmen am Knoten Elsa-Brändström-Straße/Alfred-Bozi-Straße/Notpfortenstraße, nachdem es insbesondere mit Radfahrern zu Abbiegeunfällen gekommen war. Jetzt werde geprüft, ob eine so genannte Aufstelltasche für Radfahrer mehr Schutz bietet, die aus der Notpfortenstraße herausfahren wollen.