Wie nachhaltig zeigt die aktuelle sportliche Entwicklung: Als Spitzenreiter der 2. Liga wird der Bundesligaaufstieg immer wahrscheinlicher. Drei Macher im „Bündnis OWL“ äußern sich in einem Interview mit der Welt zur Rettung des DSC und wie die Zukunft zwischen Wirtschaft und Klub aussehen könnte.

Klar ist: Für Claus Anstoetz (Geschäftsführender Gesellschafter JAB Anstoetz), Michael Böllhoff (Geschäftsführender Gesellschafter Böllhoff-Gruppe) und Manfred Stoffers (Marketing-Vorstand Gauselmann) war die Hilfe für den Verein eine Herzensangelegenheit. „Meine gesamte Familie und ich haben ein schwarz-weiß-blaues Herz. Ich bin mit meinen Brüdern immer schon zu den Spielen gegangen – egal in welcher Liga“, betont Anstoetz im Gespräch mit der Welt.

Ertrag hat für Bündnis keine Bedeutung

Der Ertrag habe für die Mitglieder des Bündnisses deshalb keine Bedeutung , wie Michael Böllhoff erklärt: „Der Fußball spielt hier für die Bevölkerung und damit auch für große Teile unserer Belegschaft eine große Rolle. Und Arminia ist Teil unserer Heimat“. Soll heißen, die Retter stiegen im Winter 2017/18 nicht beim DSC ein, weil sie ein lukratives Geschäft witterten. Deshalb hebt auch Manfred Stoffers die regionale Bedeutung des Engagements hervor: „Das Bündnis Ostwestfalen ist für die Gauselmann-Gruppe keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftehe. Denn Fußball stiftet eine regionale Identität“

Bleibt die Frage, wie sich das Bündnis im Falle des Bundesligaaufstiegs positionieren wird? Nicht wenige Fans hoffen, dass Arminia mit der geballten, ostwestfälischen Wirtschaftskraft im Rücken womöglich auch in der 1. Liga groß auftrumpfen kann. Doch davon distanzieren sich die Bündnis-Mitglieder deutlich. „Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber allein das Ansinnen als Investor oder gar als Mehrheitsinvestor aufzutreten, ist für uns nicht vorstellbar. Wir wollen hier keine amerikanischen Verhältnisse, denn das wäre ungesund für den Fußball insgesamt“, sagt Claus Anstoetz. Und der Anstoetz-Chef erwidert auf die Frage, ob ein Investement in die Mannschaft vorstellbar sei: „Das ist nicht unsere Mission.“

Genau so wird das bei der Gauselmann-Gruppe gesehen, wie Manfred Stoffers betont: „Arminia ist ein Kraftpaket, wir haben vielleicht mit dem Bündnis für eine Initialzündung gesorgt, aber der Verein soll von der Struktur her so bleiben, wie er ist. Sonst würde er Kraft und Identität verlieren.“

„Mit Bier begießen“

Wie sehr die Bündnis-Macher einer möglichen Erstligarückkehr entgegen fiebern und wie sehr das Herz am DSC hängt, verdeutlicht Anstoetz’ Antwort auf die Frage, was ein Aufstieg persönlich bedeuten würde: „Das wäre fantastisch. Dann wären wir im Innenraum des Stadions und würden den Rasen küssen und ein Stück vom Tornetz rausschneiden.“ Und Stoffers ergänzt lachend: „...und würden den Rasen und uns selbst mit jeder Menge Bier begießen.“