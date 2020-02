Auch Schaufenster am Oberntorwall in der Bielefelder Innenstadt wurden mit Graffitis beschmiert. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/wie). 20 Strafanzeigen an einem Tag wegen Graffiti-Schmierereien: Die Bielefelder Innenstadt ist in der Nacht von Montag auf Dienstag an mehreren Stellen verunstaltet worden.

Die unbekannten Täter beschmierten an vielen innerstädtischen Straßen zahlreiche Autos und Hauswände. „Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro“, erklärt Polizeisprecherin Hella Christoph.

Die Polizei Bielefeld macht in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich, dass es sich bei diesen Schmierereien um illegale Graffiti handelt, „also um Sachbeschädigungen und damit um Straftaten!“ Das Strafmaß für diese Taten würde von Arbeitsstunden über Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen reichen. „Außerdem müssen die Graffiti-Täter zivilrechtlich für die Schäden aufkommen“, so Hella Christoph.

Weitere Strafanzeigen möglich

Am Dienstag hätten sich unzählige Bielefelder bei der Polizei gemeldet, nachdem sie an ihren Fahrzeugen oder Häusern Graffiti-Schmierereien festgestellt hatten.

Die Täter besprühten in der Nacht unter anderem in der Siechenmarschstraße eine Hauswand und in der Rolandstraße einen geparken Opel mit schwarzen Zahlen und roten Buchstaben.

Außerdem beschmierten die Sprayer fünf Objekte in der Hermannstraße mit grünen und hellblauen „Tags“, vier in der Turnerstraße und je zwei in der Stapenhorst- und Dorotheenstraße. Die Täter agierten auch an der Kurt-Schumacher-Straße, dem Niederwall, der Ritterstraße und dem Oberntorwall. „Es ist gut möglich, dass noch weitere Strafanzeigen eingehen“, sagt Hella Christoph.

Ein oder mehrere Täter

Aufgrund der räumlichen Nähe und da sich die Symbole und Muster ähneln würden, geht die Polizei Bielefeld davon aus, „dass es sich um den oder die gleichen Täter handelt“. Der entstandene Schaden sei beträchtlich. Hella Christoph: „20 oder mehr Strafanzeigen wegen Graffitis an einem Tag sind eine Menge und ungewöhnlich viel.“

Bereits Anfang des Jahres hatten unbekannte Sprayer im Bielefelder Bürgerpark Sitzbänke und Pflastersteine mit obszönen Symbolen verunstaltet. In den Tagen zuvor waren im Tierpark Olderdissen Schautafeln mit gelber und blauer Farbe beschmiert worden. Im nur wenige hundert Meter entfernten Bauernhausmuseum wurden Parolen auf die Bockwindmühle gesprüht.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/545-0 entgegen.