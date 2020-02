Daniel V. (kl. Foto) saß in der Justizvollzugsanstalt Werl in Sicherungsverwahrung. Foto: dpa/ Polizei

Von Christian Althoff

Bielefeld (WB). Der vor einem Jahr aus der Sicherungsverwahrung geflohene deutsch-serbische Häftling Daniel V. (33) aus Bielefeld will nach Angaben seiner Familie zurück in ein deutsches Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat aber einen anderen Plan.

2014 in Porta Westfalica einen Mann niedergeschossen

Daniel V. hatte 2014 in Porta Westfalica einen Mann niedergeschossen, weil der ihm keinen Respekt gezollt hatte. Das Opfer überlebte. Daniel V., vorbestraft wegen Raubüberfällen, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Weil der psychisch kranke Straftäter als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft wurde, kam er 2018 nach Verbüßung der Haft in die Sicherungsverwahrung, eine spezielle Abteilung der Justizvollzugsanstalt Werl (Kreis Soest).

Zum „Erhalt der Lebenstüchtigkeit“ wurde Daniel V. dreimal von Justizvollzugsbeamten aus der Sicherungsverwahrung in die Freiheit ausgeführt, jedes Mal in Handschellen. Anfang 2019 beschloss die JVA Werl, den Häftling bei seiner vierten Ausführung nicht mehr zu fesseln.

Durch das Fenster geflohen

Am 20. März fuhren zwei Justizvollzugsbeamte mit ihm nach Bad Salzuflen, wo seine Eltern leben. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der elterlichen Wohnung ging Daniel V. ins Badezimmer und floh durchs Fenster. Vorher soll er sich die Autoschlüssel seiner Eltern angeeignet haben, mit deren Opel er davonfuhr.

Als die Beamten die Flucht bemerkten, alarmierten sie nicht die Polizei, sondern riefen erst einmal in der JVA Werl an. Erst danach, wurde die Polizei Lippe informiert. Eine Ringfahndung nach dem Opel wurde allerdings nicht ausgelöst. Am Tag darauf leitete das Polizeipräsidium Schutzmaßnahmen gegen Richter und andere Personen ein, die am Prozess gegen Daniel V. beteiligt waren. Die Behörden fürchteten einen Rachefeldzug. Die Polizei Lippe geht davon aus, dass die Eltern nichts mit der Flucht zu tun hatten und ihnen das Auto von ihrem Sohn gestohlen wurde.

Haftstrafe in Serbien endet am 23. März

Nach seiner Flucht geriet Daniel V. in Serbien in eine Polizeikontrolle. Weil er keine Papiere besaß, wurde er dort nach Angaben von Verwandten zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. „Diese Haftstrafe endet nun am 23. März“, sagt Rechtsanwalt Dr. Holger Rostek, der den 33-Jährigen vertritt. „Die deutschen Behörden sollten sicherstellen, dass mein Mandant nicht einfach aus dem Gefängnis spaziert, sondern nach Deutschland gebracht und weiter behandelt wird. Er ist dazu bereit.“

Doch das hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld nicht vor. Sprecher Moritz Kutkuhn: „Wir haben keinen Auslieferungsantrag gestellt, weil Serbien eigene Staatsbürger nicht ausliefert. Wir haben aber beantragt, dass er in Serbien weiterhin in Sicherungsverwahrung genommen wird.“ Eine Antwort gebe es noch nicht.

Gegen die beiden Vollzugsbeamten, denen Daniel V. entwischt war, laufen weiterhin Disziplinarermittlungen.