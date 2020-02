Christian und Bärbel Zdunek (von links) verabschieden sich am Freitag von ihren Kunden. Frische Backwaren werden vom 7. März an im Café K von Dirk und Stephanie Windau angeboten, die das Café Wölke in Sennestadt betreiben. Foto: Jeanette Schäfer

Von Jeanette Schäfer

Bielefeld (WB). „Mit einem lachenden und einem weinendem Auge” sieht Bärbel Zdunek ihrem Ruhestand entgegen. An diesem Freitag wird sie zusammen mit ihrem Mann Christian Zdunek den Betrieb von Café K an der Windelsbleicher Straße aufgeben. Doch das beliebte Café in Senne wird nicht etwa seine Pforten schließen. Stattdessen haben sich in Dirk und Stephanie Windau vom Café Wölke in Sennestadt neue Inhaber gefunden. Am Samstag, 7. März, wird der Betrieb nach einigen Umbauarbeiten wieder aufgenommen.

Die neuen und die alten Inhaber kennen sich gut. Seit fast 20 Jahren beliefert – neben der Bäckerei Wulfhorst aus Heepen – Café Wölke das Café K mit Backwaren. Über die Aufgabe des Cafés haben Christian und Bärbel Zdunek schon länger nachgedacht. Als im Oktober vergangenen Jahres bei dem 69-Jährigen gesundheitliche Probleme auftraten, fragten sie bei Ehepaar Windau nach, das schon früher Interesse an dem Standort in Senne bekundet hatte. „Wir haben ein super Verhältnis zueinander“, freut sich Bärbel Zdunek. Und so fiel es dem Ehepaar nicht schwer, anderen Interessenten abzusagen, die den Cafébetrieb aufgeben und stattdessen Seminarräume im Gebäude einrichten wollten.

1998 war die Eröffnung

Mehr als 21 Jahre lang haben Christian und Bärbel Zdunek gemeinsam das Café mit Bäckereiverkauf geführt. 1998 war die Eröffnung unter der großen Kastanie an der Windelsbleicher Straße. „Damit haben wir uns damals einen Traum erfüllt“, schwärmt Bärbel Zdunek. Vorher waren sie beide im Außendienst tätig. Obwohl es in ihrer Zeit als Cafébetreiber auch Höhen und Tiefen gab, haben sie den Schritt nie bereut.

Café K entwickelte sich schnell zum beliebten Treffpunkt der Senner. Dank des hellen und freundlichen Wintergartens hat Café K innen bis zu 45 Sitzplätze zu bieten. Dazu kommt bei wärmeren Temperaturen der Außenbereich mit 30 Plätzen. Die Kunden schätzen den gemütlichen Charme. Viele der Stammkunden halten dem Café schon von Anfang an die Treue. Und auch die ehemaligen Mitarbeiterinnen sind schon gekommen, um sich von Zduneks zu verabschieden.

Genau dieses Vertrauen möchten Dirk und Stephanie Windau auch weiterhin aufrechterhalten, wenn sie mit Café Wölke dort einziehen. Die vier Mitarbeiterinnen werden übernommen. Um den bäuerlichen Charakter zu bewahren, wollen Windaus nur wenig an der Einrichtung verändern.

Hauptsortiment wird erweitert

Neu hinzukommen wird ein Ofen, sodass Brot und Brötchen in Zukunft direkt vor Ort gebacken werden können. Die Beleuchtung wird erneuert und auf LED-Lampen umgestellt; der Theken- und der Toilettenbereich werden aufgefrischt. Außerdem dürfen sich die Kunden fortan an jedem Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen statt wie bisher einmal im Monat auf das Frühstücksbuffet freuen.

„Darüber hinaus haben wir das Hauptsortiment erweitert und etwas an unser Sortiment angepasst“, erklärt Dirk Windau. Es werde etwas mehr in Richtung Konditorei als bisher gehen. Mit der Ausweitung auf Dinkel- und Buchweizenprodukte reagiert der 51-Jährige auf Allergien wie Glutenunverträglichkeiten. „Die meisten sind nur auf Weizengluten allergisch und haben keine Problem mit anderen Glutenarten.“ Sogar glutenfreien Kuchen wird es geben.

Als Begrüßungsgeschenk von Café Wölke erhalten alle Kunden am Samstag, 7. März, ein frisch gebackenes Brot. Doch erst mal heißt es Abschied nehmen für Christian und Bärbel Zdunek. An diesem Freitag verabschieden sie sich in den Ruhestand – mit Sekt, belegten Brötchen und Suppe. „Wir freuen uns schon darauf, einmal für acht Tage richtig abzuschalten“, sagt die 68-Jährige. Für eine Tasse Kaffee werden sie sicherlich bald wieder im Café an der Windelsbleicher Straße 221 zu sehen sein, dann jedoch als Besucher auf der anderen Seite der Theke.