Von Hendrik Uffmann

Seit zehn Jahren arbeitet Cornelia Haffert in der Schulstation der Hamfeldschule. Diese ist an die Förderschule in Schildesche angegliedert, unterstützt aber Kinder und Jugendliche von der ersten bis zehnten Klasse sowie deren Familien aus ganz Bielefeld und von allen Schulformen, die es nicht mehr schaffen, zur Schule zu gehen. „Das ist fast immer der Punkt, an dem die Eltern, aber auch Lehrer, Schulsozialarbeiter oder Ärzte Kontakt mit uns aufnehmen“, erklärt Regina Kipp, Lehrerin an der Schulstation.

Unterschiedliche Ursachen

Die Ursachen, warum die Mädchen und Jungen es nicht mehr schaffen, seien dabei ganz unterschiedlich, sagt Cornelia Haffert, „und meist haben sie gute Gründe dafür“. Wenn es etwa Streit zwischen den Eltern gebe, dann führe die Weigerung, zur Schule zu gehen, häufig dazu, dass dieses Problem im Vordergrund stehe und nicht der Elternzwist, nennt sie ein Beispiel.

Um die Kinder und auch die Familien zu unterstützen, war die Schulstation vor zehn Jahren zunächst als Modellprojekt für drei Jahre ins Leben gerufen worden. Schon nach zwei Jahren jedoch sei dann von der Politik in Bielefeld beschlossen worden, die Station zum Regelangebot zu machen, sagt Karin Berndt-Schmidt, Leiterin der Hamfeldschule.

Mehr als 1000 Anfragen

Seit dem Start habe es mehr als 1000 Anfragen zur Unterstützung gegeben, so Cornelia Haffert. „In den letzten Schuljahren waren es dann jeweils etwa 150.“ Dass Kinder nicht zur Schule wollen, dafür gebe es grob vier Gruppen von Gründen: Es gehe um Probleme in der Familie durch eine lebensbedrohliche – mitunter auch psychische – Krankheit eines Elternteils, um Ehekrisen, um Schwierigkeiten mit Freunden und Mitschülern etwa durch Mobbing oder schließlich auch um Stress und Überforderung, verbunden mit der Angst, vorgeführt zu werden. „Dazu kommen eigene psychischen Belastungen bei den Kindern wie depressive Episoden, Angst- oder Essstörungen“, zählt Haffert auf.

Um nicht zum Unterricht gehen zu müssen, klagten die Kinder dann häufig über Bauchschmerzen oder Übelkeit, schafften es nicht, das Haus zu verlassen, blieben einfach im Bett liegen.

Cornelia Haffert: „Unser Ziel ist es, schon im ersten Gespräch hier bei uns zumindest einen kleinen Ansatzpunkt zu haben, an dem wir etwas ändern können.“ Manchmal könne das sein, das jemand von der Schulstation morgens anruft, um das Kind zu wecken, wenn alle Versuche der Eltern bisher gescheitert sind. In einigen Fällen werden die Kinder auch von Zuhause abgeholt und zur Schule begleitet. Manchmal helfe es auch, dass ein Kind einfach eine halbe Stunde später zur Schule kommt, weil es dann nicht in die überfüllte Straßenbahn muss, vor der es Angst hat.

Verständnis ist gestiegen

Das Verständnis in den Schulen dafür sei in den vergangenen Jahre deutlich gestiegen, hat Regina Kipp beobachtet. Anderseits gebe es durch die sozialen Medien heute viel mehr Ablenkung, wenn die Kinder zu Hause blieben, so Cornelia Haffert. „Früher hatten sie nicht viel außer dem Fernsehprogramm. Heute muss ihnen nicht mehr langweilig sein, wenn sei allein bleiben.“ Und das „System Schule“ sei durch vollere Klassen anstrengender geworden.

Wichtig sei die Zusammenarbeit mit einem Netzwerk, das es um die Schulstation herum gibt. Dazu gehören Beratungsstellen und Kinderärzte ebenso wie das Jugendamt und die Kinder- und Jugendpsychiatriepraxen.

Bei manchen Kindern gehe die Unterstützung über einige Wochen, bei anderen über Monate. Und manche kämen nach drei Jahren wieder zurück. „Psychische Belastungen verheilen nicht wie ein Beinbruch“, sagt Regina Kipp. Ziel ist dabei immer, dass die Kinder wieder ihre gewohnte Schule besuchen; in besonderen Fällen aber bietet die Schulstation eine eigene Lerngruppe an.

In den vergangenen Jahre hätten die Mitarbeiter der Schulstation selbst viel gelernt, sagt Cornelia Haffert. „Beim Start wussten wir sehr wenig davon, warum Kinder gute Gründe haben, nicht zur Schule zu gehen. Wir mussten erst die Geschichten der Kinder hören.“

Erreichbar ist die Schulstation unter Telefon 0521/3293345 oder per Mail: schulstation@hamfeldschule.de.