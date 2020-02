Bielefeld (WB/peb). Wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen an einer Erkrankung leiden, sprechen Mediziner von einer Seltenen Erkrankung. Betroffene leiden in vielen Fällen nicht nur an einer solchen Krankheit selbst, sondern auch an einem oft mühsamen Weg, Fachleute zu finden, die überhaupt die richtige Diagnose stellen und eine passende Behandlung aufzeigen können. Zum 13. Mal soll der Tag der Seltenen Erkrankungen an diesem Samstag auf dem Jahnplatz diese besondere Problemlage in den Mittelpunkt rücken.