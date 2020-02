Bielefeld (WB/kw). Den Weg vom Krackser Bahnhof nach Eckardtsheim ist Fabian von Blottnitz mehr als einmal zu Fuß gegangen – doch damit ist jetzt Schluss. Seit der Kleinbus Anton in Sennestadt unterwegs ist und mehr als 1000 virtuelle Haltestellen anfährt, ist der 49-Jährige häufiger Fahrgast. „Ich nutze Anton täglich“, freut sich Fabian von Blottnitz über das Angebot, das seit dem Start Ende Oktober vergangenen Jahres Erfolgsgeschichte schreibt.

Sebastian Löbbert (Stadtwerke) und Marius Lübbert (Mobiel) präsentierten jetzt in der Bezirksvertretung Sennestadt die aktuellen Zahlen und bekamen viel Lob von den Bezirksvertretern. 2000 Fahrten sind seit dem 28. Oktober gebucht und 2700 Tickets verkauft worden. Mit einer besonders markanten Zahl konnte Mobiel-Mitarbeiter Marius Lübbert belegen, wie gut Anton bei den Bürgern ankommt: Während das Anrufsammeltaxi (AST), das wegen seiner Unzuverlässigkeit und der langen Wartezeiten häufig auch in der Bezirksvertretung kritisiert wurde, im Schnitt 20 Mal im Monat gebucht wurde, gibt es bei Anton 20 Buchungen pro Tag.

Anton ist werktags und samstags in der Zeit von 20.30 bis 1 Uhr unterwegs und sonntags von 9 bis 1 Uhr. In Sennestadt sammelt Mobiel mit den beiden Kleinbussen erste Erfahrungen mit dem neuen Angebot. Die Testphase ist auf ein Jahr festgelegt. Im Oktober werde dann entschieden, wie es weitergeht, heißt es seitens Mobiel. Die Stadtwerke-Tochter sammelt auch in Jöllenbeck Erfahrungen mit den Kleinbussen. Dort sind sie tagsüber unterwegs.

Mobiel hat 30 Fahrer eingestellt

Mobiel hat bereits erste Nachbesserungen vorgenommen. Weil die Kunden bei der Registrierung ihre E-Mailadresse angeben müssen, aber nicht jeder Sennestädter über eine solche verfügt, sind bei den Busfahrern E-Mailadressen hinterlegt, über die verfügt werden kann. Gleiches gilt für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Sennestadthaus, das bei der Registrierung für Anton hilft.

„Das ist ganz einfach“, kommentiert Fabian von Blottnitz das Handling mit der Anton-App. Als Inhaber eines Schwerbehindertenausweises kann er den Kleinbus auf Anfrage umsonst nutzen. Kunden ohne diese Berechtigung zahlen pro Fahrt 1,50 Euro – im ganzen 17 Quadratkilometer großen Einsatzgebiet von Eckardtsheim bis Senner Hellweg und von Heideblümchen und Dalbke bis zur Industriestraße. Die Bezahlung ist per Kreditkarte, Paypal und auch mit Bargeld beim Fahrer möglich. Mobiel hat 30 Fahrer eingestellt, die in Jöllenbeck und Sennestadt die Anton-Busse lenken. „Das sind Hausfrauen, Studenten und Rentner“, erläutert Lübbert. Sie verfügten zusätzlich zum Führerschein über den Personenbeförderungsschein und seien sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. „Das ist sehr persönlich“, weiß Löbbert aus Erfahrungsberichten.