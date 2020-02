Bielefeld (WB/MiS). Wie hat sich die Situation an der Tüte am Hauptbahnhof nach den Umbaumaßnahmen und dem verstärkten Einsatz von Sozialarbeitern entwickelt? Das wollte die Bielefelder Mitte (BiMi) wissen und hatte eine entsprechende Anfrage im Hauptausschuss des Rates gestellt. Gerade hätten sich Stadt, Polizei und Anrainer ausgetauscht und sich zur Entwicklung positiv geäußert, so Dezernent Dr. Udo Witthaus in der Sitzung am Mittwoch.