Von Volker Zeiger

Bielefeld (WB). Immer mehr erwerbstätige Menschen haben keinen erholsamen Schlaf und wälzen sich im Bett herum. „Von 1000 berufstätigen Menschen in Ostwestfalen-Lippe sind 33 betroffen, in der Großstadt Bielefeld sogar mehr als 37“, sagt Heiner Beckmann, Landesgeschäftsführer der Barmer. Die Zahlen beziehen sich nicht nur auf Versicherte der Barmer, sondern auf alle Berufstätigen, die wegen Schlafproblemen ärztlichen Rat suchen.

Seit zwölf Jahren nehme die Zahl diagnostizierter Schlafstörungen zu – mit enormen Auswirkungen auf die Gesundheit und auf die Arbeitswelt, sagt Heiner Beckmann: „Wer kaum ausgeruht ist, kann sich im Job schlecht konzentrieren und macht Fehler“. Frauen litten häufiger als Männer unter zu wenig Schlaf. Besonders betroffen seien Bus- und Straßenbahnfahrer, Menschen in Schicht- und Leiharbeit und in befristeten Arbeitsverhältnissen. Die wenigsten Schlafstörungen hätten Ärzte, Steuerberater und Menschen in Hochschullehre und Forschung.

Regional große Unterschiede

Regional gibt es große Unterschiede: In Dortmund schlafen die Menschen am schlechtesten (48 Betroffene je 1000 Personen), in Hamm 47. Die wenigsten Probleme haben Bürger in Essen (32), im Kreis Lippe (33), im Kreis Gütersloh (33,2), in den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke (33,3). Im Kreis Paderborn gibt es nach Angaben 34,6 Schlechtschläfer unter 1000 Erwerbstätigen, im Kreis Höxter 35,8 und in Bielefeld 37,3. Heiner Beckmann rechnet damit, dass es weit mehr Betroffene gibt: „Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein.“ Denn nicht einmal jeder Zweite gehe zum Arzt. Wenn doch, dann folgten Krankschreibungen: Durchschnittlich für 56 Tage im Jahr, heißt es bei der Barmer. Zudem gebe es häufiger Krankschreibungen mit verschiedenen anderen Diagnosen.

Folgen chronischer Schlafstörungen sind nach Angaben des Neurologen und Schlafmediziners Prof. Dr. Peter Clarenbach Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels und psychische Krankheiten wie Depressionen. Der Genesungsprozess bei psychischen Grunderkrankungen verlängere sich deutlich. Beschäftigte mit Schlafstörungen erhielten mehr Arzneimittel, mehr als ein Drittel der Erkrankten erhalte Antidepressiva, die Verordnung so genannter Z-Drugs (Schlafmittel) sei deutlich erhöht.

Tipps für guten Schlaf beherzigen

Dazu müsse es in den meisten Fällen nicht führen, wenn Tipps für guten Schlaf beherzigt würden, sagen Heiner Beckmann und Prof. Peter Clarenbach. Der innere Taktgeber für die Nachtruhe werde durch Smartphone, Tablet oder E-Book-Reader im Schlafzimmer außer Kraft gesetzt. Clarenbach geht noch weiter und empfiehlt: Schlafdruck erhöhen, also regelmäßig Sport treiben mit mindestens drei Stunden Abstand zur Schlafzeit und nicht im Bett auch noch fernsehen. Wichtig sei auch, regelmäßige Aufsteh- und Zubettgehzeiten einzuhalten und auf hellgrelles Licht bei nächtlichem Aufstehen zu verzichten. Alkohol, koffeinhaltige Getränke sollten gemieden werden und die Einnahme schlafstörender Medikamente auszuschließen. Und: Am Abend sollte nichts Schweres mehr gegessen werden.