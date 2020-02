Das sagte Insolvenzverwalterin Kristin Brocker dem WESTFALEN-BLATT. Reiche hatte vor allem Kabarettisten auf die Bühnen der Region geholt, betreute zuletzt die Auftritte von Herbert Knebel, Bernd Stelter, Olaf Schubert und Johann König. Bis 2021 bewirbt Reiche auf seiner Internetseite noch Auftritte unter anderem in Bielefeld, Detmold, Paderborn, Minden, Gütersloh und Halle. Auch auf den Terminlisten der Kabarettisten sind sie noch zu sehen. Ob sie stattfinden, ist allerdings fraglich. „Mit dem Büro Reiche jedenfalls nicht“, sagte die Insolvenzverwalterin.

Das jeweilige Management der Künstler sei informiert. Sie müssten sich wohl andere Veranstalter suchen, wenn sie an den Terminen festhalten wollen. Unter anderem soll Johann König am 12. November in der Bielefelder Stadthalle auftreten. Von einer Absage weiß man dort bisher nichts. Die Internetseite des Konzertbüros Reiche will Kristin Brocker in Kürze aus dem Netz nehmen. Weil das Konzertbüro als Ein-Mann-Betrieb geführt wurde und keine finanzielle Masse vorliege, sei ihr Ziel nur noch die Abwicklung des Unternehmens.

Zu den Gründen für die Schieflage gehörten eine Erkrankung des Inhabers und Forderungen eines Gläubigers nach einem Rechtsstreit. Als sie als Insolvenzverwalterin bestellt worden sei, habe sie keinen Geschäftsbetrieb mehr vorgefunden, sagt Kristin Brocker. Das Amtsgericht Bielefeld hat das Insolvenzverfahren bereits eröffnet.