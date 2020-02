Von Stefan Biestmann

Bielefeld/Paderborn (WB). Umweltspuren, Tempo-30-Zonen, höhere Parkgebühren oder der Kauf von E-Bussen – mit aller Macht wollen viele NRW-Städte die Luft verbessern. Denn um kaum ein Thema hat es in vergangener Zeit in den Rathäusern so viel dicke Luft gegeben wie um die überhöhten Stickstoffdioxid-Werte. Vielen Politikern dienen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge auf bestimmten Strecken in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt als abschreckende Beispiele – gerade im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Herbst.