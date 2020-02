Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Der Jahnplatz-Umbau ist das Herzstück des Vergleichs, den das Land und die Umwelthilfe an diesem Freitag über das Oberverwaltungsgericht Münster schließen wollen. Er mag Bielefeld ein Diesel-Fahrverbot ersparen, nicht aber eine weiter anhaltende Debatte um die Zukunft des zentralen Platzes. In der Tat ist hier Vieles mit der heißen Nadel gestrickt – von der Verkehrsführung bis zur Farbe des Pflasters. Olaf Klötzer hat beim Pressegespräch der Vertreter des Handels am Donnerstags auf die Idee der Lenkunsgruppe verwiesen, die vor ein paar Jahren bei der Sanierung der Fußgängerzone Altstadt eingesetzt worden war. Da saßen alle an einem Tisch, konnten aufkommende Probleme von Anfang an gemeinsam lösen. So etwas fehlt beim Jahnplatz bisher.