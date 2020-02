Bielefeld (WB/St/sas). In Bielefeld ist die Albatros-Schule, eine Förderschule des Landschaftsverbandes, vorsorglich geschlossen worden. Eine Lehrerin soll Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Menschen gehabt haben. Inzwischen gibt es drei Verdachtsfälle in Bielefeld.

„Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erläutert Werner Giebel, Rektor der Albatros-Schule. Da eine erwachsene Person des Kollegiums mutmaßlich Kontakt zu einem Corona-Erkrankten gehabt hat, habe man sich dazu entschieden. Über die Busunternehmen wurden die Eltern und Schüler am Freitagmorgen informiert. Auch das Kollegium blieb zuhause, nur ein Krisen-Team befindet sich in der Schule.

Derzeit besuchen 175 Schülerinnen und Schüler von sechs bis 18 Jahren die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Der Einzugsbereich der Albatros-Schule reicht von Barntrup und Dörentrup im Kreis Lippe über die Stadt Bielefeld bis nach Verl, Borgholzhausen und Werther im Kreis Gütersloh

Ob die Schule am Montag wieder öffnen kann, wird derzeit beraten.

Update 14.15 Uhr : Die Frau hatte Kontakt zu dem Erkrankten im Kreis Heinsberg, der seit einigen Tagen im Krankenhaus ist, man hat zusammen im engeren Kreis Karneval gefeiert. Ob sich die Lehrerin der Albatros-Schule angesteckt hat, wird Samstagmittag feststehen, dann liegt das Testergebnis des Abstrichs vor. Sie zeigt keinerlei Symptome. Auch ihr Partner war bei der Feier dabei, er unterrichtet an der Mamre-Patmos-Schule in Bethel. Dort sollte am Freitag der Regionalentscheid des 61. Vorlesewettbewerbs stattfinden, dieser ist kurzfristig „aus Krankheitsgründen“ abgesagt worden. Das Paar hat bis jetzt normal in den beiden Schulen unterrichtet, es bleibt bis zum Bescheid, ob eine Infektion vorliegt, Zuhause.

Die Schließung der Albatros-Schule, betont Dezernent Dr. Udo Witthaus, ist „ohne Rückkoppelung“ mit dem Gesundheitsamt vorgenommen worden.

Auch ein Schüler der Grundschule Theesen ist heute nicht zur Schule gegangen. Er war kürzlich im „Tropical Island“ in Brandenburg. Dort hatte sich auch ein Infizierter aus dem Kreis Heinsberg aufgehalten. Der Schüler wird auch in der kommenden Woche Zuhause bleiben. Da er ebenfallls symptomfrei ist, wurde auf eine Testung verzichtet.

