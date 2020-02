Am Bielefelder Jahnplatz tut sich etwas – und das müssen alle WESTFALEN-BLATT-Leser wissen: Der neue Lokalchef André Best (Zweiter von links) und sein neuer Stellvertreter Michael Delker (Dritter von links) nehmen im Beisein von Chefredakteur Ulrich Windolph (rechts) die guten Wünsche ihres Amtsvorgängers Hans-Heinrich Sellmann (links) entgegen. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Heute macht das WESTFALEN-BLATT Schlagzeilen in eigener Sache – und das aus gutem Grund: Die Bielefelder Lokalredaktion am Jahnplatz steht fortan unter neuer Leitung. Der neue Lokalchef André Best und sein Stellvertreter Michael Delker folgen auf die bisherigen Redaktionsleiter Hans-Heinrich Sellmann und Stefan Biestmann.

Chefredakteur Ulrich Windolph betonte im Rahmen einer kleinen Feierstunde die herausragenden Leistungen der bisherigen Lokalchefs und wünschte ihren Nachfolgern für die Zukunft alles Gute. „Hans-Heinrich Sellmann und Stefan Biestmann haben mit einem engagierten, erfahrenen und vor allem hochkompetenten Team hier in den zurückliegenden Jahren tagtäglich eine qualitativ hochwertige Lokalzeitung erstellt und den Namen WESTFALEN-BLATT in Bielefeld überaus würdig vertreten“, lobte Win­dolph.

Zugleich brachte der Chefredakteur seine Zuversicht zum Ausdruck, dass diesem Anspruch auch weiterhin Genüge getan werden könne. Das gelte insbesondere, da André Best (49) und Michael Delker (45) schon lange für das Haus in Führungsfunktionen tätig sind. Best hat bereits mehrere Lokalredaktionen geleitet und war zuletzt zwölf Jahre in der Redaktionsleitung tätig. Delker kommt aus dem Nachbarkreis Gütersloh, wo er mehr als 17 Jahre die Lokalredaktion geführt hat. Ein reibungsloser Übergang sollte damit gewährleistet sein. „Wir haben einen Leserauftrag, und den müssen wir sehr ernst nehmen – im Jahr der Kommunalwahlen besonders“, erinnerte Windolph das gesamte Redaktionsteam an die kommenden Herausforderungen.

Der Wechsel an der Spitze der Lokalredaktion war notwendig geworden, weil Hans-Heinrich Sellmann (45) und Stefan Biestmann (40) sich entschlossen hatten, das Haus auf eigenen Wunsch zu verlassen. Doch wird es für beide schnell ein Wiedersehen mit den alten Kolleginnen und Kollegen geben. Sellmann wechselt als neuer Leiter der Unternehmenskommunikation zu den Bielefelder Stadtwerken. Er residiert fortan an der Schildescher Straße und damit gerade einmal einen Steinwurf von der Sudbrackstraße entfernt, wo das WESTFALEN-BLATT seinen Hauptsitz hat. Biestmann bleibt im Zeitungsgeschäft, er arbeitet nun als Nachrichtenredakteur im Newsroom der WESTFÄLISCHEN NACHRICHTEN in Münster, die wie das WESTFALEN-BLATT zur Westfälischen Medien-Holding (WMH) gehören.

Und dann gibt es da noch eine weitere wichtige personelle Veränderung am Jahnplatz: Nach mehr als 40 Jahren im Dienst des WESTFALEN-BLATTES verabschiedet sich Burgit Hörttrich zum Ende dieses Monats in den Ruhestand. Das Kürzel -bp stand über Jahrzehnte für Berichterstattung über Kommunalpolitik und Kultur – und das auf höchstem Niveau. Umso besser also, dass sich die Unruheständlerin auch weiterhin journalistisch für „ihr“ WESTFALEN-BLATT engagieren will. Was für Chefredakteur Windolph einmal mehr beweist: „Bei allem notwendigen und manchmal leider auch unvermeidlichen Wandel kommt es uns immer wieder auch darauf an, Kontinuität zu wahren – und zwar im Sinne unserer Leserinnen und Leser.“