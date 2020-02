Von Michael Schläger

Haarmann (53) stellt sich Freitagabend bei einem Mitgliederforum der Partei vor. Offiziell aufgestellt werden soll sie am 25. April. Die Bewerberin ist geschäftsführende Gesellschafterin der gemeinnützigen Cum ratione GmbH in Paderborn. Das Unternehmen kümmert sich um Projekte in den Bereichen Faire Textilien, Gesellschaft und Umwelttechnik. Sie ist auch privat in Paderborn zu Hause.

Zuvor war Haarmann hauptamtliche Geschäftsführerin des VCD in Berlin. Die Betriebswirtin und Juristin kam 2005 vom Paderborner IT-Unternehmen Wincor Nixdorf, wo sie als Chefjustitiarin tätig war. Damals hatte sich die Managerin entschieden, ihr bis dahin ehrenamtliches Engagement für den Umweltschutz hauptberuflich einzusetzen.