In Löhne hat der neue Blitzer der Autobahnpolizei an einem Tag 517 Fotos gemacht. Das Foto zeigt ein Gerät an der A1. Foto: dpa/Archiv

Von Louis Ruthe

Bielefeld (WB). Die mobilen Blitzer „Bernhard“ in Bielefeld und „Nico“ im Kreis Gütersloh machen seit einigen Monaten Fotos von Fahrern, die zu schnell unterwegs sind. Nun hat auch die Autobahnpolizei Bielefeld aufgerüstet und einen so genannten Enforcement Trailer gegen Raser am Steuer auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe im Einsatz.