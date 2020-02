Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). „Ich hab die Haare schön“, dudelt es aus dem Anrufbeantworter des Salons „Uschi & Uschi“. Ein vollmundiges Versprechen, zumal der Laden beim jährlichen Frisierwettbewerb um den „Goldenen Lockenwickler“ bisher eher durch Inkompetenz als Können auffiel. Das soll dieses Mal anders werden, doch ausgerechnet am Vorabend der Meisterschaft feiern die Mitarbeiter eine rauschende Partynacht.

Die Nacht hinterlässt ihre Spuren

„I’m so excited“, schallt es zu Beginn des Stücks „Triebe, Tratsch & Trockenhaube – jetzt wird zurück geföhnt!“ durch den Saal der Bielefelder Komödie und die drei Hauptdarsteller tanzen als Prolog durch die Reihen des Premierenpublikums. Am nächsten Morgen erwachen Friseur Pierre (Markus Pickel), seine beste Freundin und Kollegin Jacqueline (Leena Fahje) und ihre grantelige Stammkundin Molly (Mona Graw) mit einem Filmriss in schönster Hangover-Tradition im Friseursalon.

Obwohl die Nacht ihre Spuren hinterlassen hat, beschließen die beiden Friseure ihre Chance im Wettbewerb zu nutzen. Dumm nur, dass ausgerechnet jetzt das weibliche Modell absagt. Kurzerhand drängt sich Molly als Ersatz auf, auch wenn die nicht gerade das perfekte Haar hat („Wie ein geföhnter Mettigel“). Als der attraktive Rüdiger (Klaus Nicola Holderbaum) den Salon betritt und es zu einem Unfall kommt, nimmt das Chaos seinen Lauf. Rüdiger erleidet nach einem Sturz eine vorübergehende Amnesie und weiß nicht mehr, wer er ist. Die anderen drei, die alle ein Auge auf den gut aussehenden Herren geworfen haben, halten ihn für das männliche Modell und begleitet von viel alkoholischen Hilfsmitteln beginnt das Styling für den Wettbewerb, an dessen Ende alle ihr blaues Wunder erleben.

Jede der Figuren darf auf ihre Art glänzen

Jede der Figuren darf dabei auf ihre Art glänzen, Mona Graw gibt die klassische schräge Alte, Leena Fahje darf ihren schönsten rheinischen Akzent auspacken, Klaus Nicola Holderbaum sich vom verklemmten Muttersöhnchen zum exaltierten Tänzer wandeln und Markus Pickel macht als fleischgewordene Discokugel mit Lockenwickler im Haar eine ebenso gute Figur wie in pinken Strumpfhosen und darf jede Menge hochprozentige Lebensweisheiten („Ist das Fass am überlaufen, musst du Himbeergeister saufen“) von sich geben.

Autorin Martina Flügge hat in ihrer haarigen Komödie aber nicht nur zahlreiche Pointen untergebracht, sondern auch viele Pop- und Schlagerklassiker. Unter der Regie von Dominik Paetzholdt werden die vor allem in herrlich schrägen und einfallsreichen Choreografien zelebriert. Während die Darsteller sich dabei körperlich einiges zutrauen und dies mit viel Verve und Leidenschaft umsetzen, bleibt gesanglich allerdings noch Luft nach oben. Nichtsdestotrotz macht es Spaß, ihnen bei „Sexy Hexy“ oder dem Schlafbrillen-Duett „Morgens immer müde“ zuzusehen und sie bringen die Zuschauer zum lachen – mehr muss eine Komödie auch nicht leisten.

„Triebe, Tratsch & Trockenhaube – jetzt wird zurück geföhnt!“ läuft noch bis zum 28. März. Karten gibt es telefonisch unter 0521-988 725 70 oder auch online unter www.komoedie-bielefeld.de