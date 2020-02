Das Landgericht in Bielefeld. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/hz). Ein im Bielefelder Ortsteil Brake lebender Kosovare hat es geschafft, sich in eine so gut wie ausweglose Situation zu manövrieren. Der siebenfache Vater Suad A. (28), bereits verurteilt zu drei Jahren Haft wegen Vergewaltigung, war bislang ein freier Mann, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Seit Freitag wird Suad A. vom hiesigen Landgericht per Haftbefehl gesucht.