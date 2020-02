Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Als Frank Powilleit am Donnerstag, 20. Februar, um kurz vor 8 Uhr die Arbeit an seinem Kfz-Betrieb an der Herforder Straße aufnehmen wollte, erlebte er eine böse Überraschung. „Ich wollte losfahren, um ein Auto zu holen, aber unser Abschleppwagen stand nicht mehr da, wo ich ihn am Abend zuvor abgestellt hatte. Da war ich platt.“

Powilleit, der den Autohandel in Bielefeld mit seiner Frau Corinna seit 2007 betreibt, informierte die Polizei und meldete das anthrazitfarbene Fahrzeug – ein Lkw Peugeot Boxter – als gestohlen. Zudem postete er am gleichen Abend einen Aufruf über seine Facebook-Seite und setzte eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro aus – „für sachdienliche Hinweise, die zum Wiedererlangen des Fahrzeugs oder zur Ergreifung der Täter führen“.

Aufruf wird über die sozialen Medien geteilt

Dieser Aufruf wurde über die sozialen Medien mehrfach geteilt und landete so auch bei Maik Ewald. „Ein Kollege hatte das Facebook-Foto von dem gestohlenen Abschleppwagen in unsere Firmengruppe geschickt“, berichtet der 23-jährige Detmolder.

Was er nicht ahnen konnte: Einen Tag nach diesem Hinweis sollte Maik Ewald, der bei einem Kfz-Betrieb in Bad Salzuflen beschäftigt ist, eine erstaunliche Entdeckung machen. „Ich hatte Bereitschaftsdienst und war gerade einen Auftrag gefahren, als ich einen am Straßenrand abgestellten Abschleppwagen gesehen habe, der dem sehr ähnlich sah, der gestohlen wurde.“ Der aufmerksame junge Mann schaute sich die Sache genauer an und stellte dabei fest, dass auf dem Fahrerhaus noch Klebe-Rückstände von einer dort aufgebrachten Telefonnummer zu erkennen waren, die mit der Nummer des Automobilbetriebs Powilleit übereinstimmten. „Also habe ich Herrn Powilleit angerufen und der ist auch sofort gekommen.“

Erheblicher Sachschaden

Das war am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr. Und als der Besitzer an der Max-Planck-Straße in Bad Salzuflen – etwa 30 Kilometer entfernt vom Bielefelder Standort an der Herforder Straße – eintraf, hatte er Gewissheit. Es handelte sich tatsächlich um das gestohlene Fahrzeug.

Allerdings nicht mehr in dem Zustand wie zuvor. Der Lack am Fahrerhaus und dem Plateau ist zerkratzt worden, die Werbeaufschriften wurden entfernt, das Tankschloss aufgebrochen, ein transportables Navi und weitere im Fahrzeug befindliche Gegenstände gestohlen. Frank Powilleit schätzt den gesamten Sachschaden auf „etwa 15.000 bis 20.000 Euro“. Extrem ärgerlich, denn das Fahrzeug mit einem Neuwert von etwa 50.000 Euro ist erst gut ein Jahr alt. Powilleit: „Für uns ist das ein Image-Fahrzeug, das überwiegend für den Kundenservice eingesetzt wird.“

Nummernschilder getauscht

Die Täter – die ermittelnde Kripo Bielefeld hat noch keinen Tatverdacht – hatten zudem die Nummernschilder getauscht. Statt des Bielefelder Kennzeichens war nun ein „WW“ für Westerwaldkreis angebracht. Der Fahrzeugschein lag im Auto, das unverschlossen war. Das Zündschloss wurde nicht beschädigt, allerdings sind die Täter nach Frank Polliweits Überzeugung „800 bis 1000 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Die müssen Schlüssel nachgemacht haben“. Nicht zuletzt deshalb ist sich der Eigentümer sicher: „Da waren Profis am Werk. Und eine oder zwei Wochen später wäre der Wagen für immer weg gewesen.“

Eine kuriose Geschichte. Auch für die Polizei Bielefeld. „Dass ein Abschleppwagen gestohlen wird und auf diese Art und Weise wieder auftaucht, ist insgesamt sehr ungewöhnlich“, sagt Polizeisprecherin Hella Christoph.

Maik Ewald sei Dank. „Von der Belohnung habe ich gar nichts gewusst“, versichert der 23-Jährige, als er am Donnerstagabend vom Ehepaar Powilleit 2000 Euro in bar überreicht bekommt. „Davon gebe ich meinem Kollegen, der das Foto geschickt hat, aber etwas ab“, verspricht der aufmerksame Auto-Finder.