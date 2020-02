Bielefeld (wie). Die Stadt Bielefeld bekommt einen zweiten Superblitzer „Bernhard“. Wie Norman Rosenland vom Ordnungsamt auf Anfrage bestätigte, sei das Gerät am 18. Februar bestellt worden. Mitte bis Ende April soll es dann auf den Bielefelder Straßen zum Einsatz kommen.

Bei dem zweiten semistationären Blitzer handelt es sich um das gleiche Modell wie bei der seit Mai 2019 eingesetzten Radaranlage. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zur jetzigen Station, wie Norman Rosenland erklärt: „Der neue Blitzer hat nur eine Kamera.“

Während Blitzer „Bernhard“ mit zwei Kameras ausgestattet ist und in zwei Fahrtrichtungen Bilder von zu schnellen Autofahrern schießt, wird das neue Gerät zwar ebenfalls zwei Fahrbahnen abdecken können, aber nur in eine Fahrtrichtung blitzen. „Für das, was wir brauchen, ist das völlig ausreichend. Mit diesen beiden Geräten wird unser Bedarf abgedeckt“, sagt Rosenland. Zudem sei der neue Superblitzer der Firma Jenoptik aus Jena bei Bedarf nachrüstbar. Der Verzicht auf die zweite integrierte Kamera hat auch Kostengründe. Knapp 180.000 Euro würde die neue Semistation kosten und damit etwa 50.000 Euro weniger als „Bernhard“.

Die Beschaffung des zweiten Blitzeranhängers sei zwischenzeitlich aufgrund des Urteils des saarländischen Verfassungsgerichtshofes zur Speicherung von Rohmessdaten, wonach die Messungen nicht verwertbar seien, gestoppt worden. Diese Rechtsauffassung wird von den Oberlandesgerichten der anderen Bundesländer – so auch von dem für Bielefeld zuständigen OLG Hamm – jedoch nicht geteilt. Rosenland: „Darum gehen wir davon aus, dass wir diese Technik dauerhaft einsetzen können.“

Die seit Dezember 2019 in Bielefeld eingesetzte Blitzeranlage „Esther“, die von der Stadt angemietet worden ist, soll Ende März zurückgegeben werden.