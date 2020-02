Von Christian Althoff

„Die beiden, die als Paar zusammenwohnen, haben sich nicht bei uns gemeldet“, sagte Gesundheitsamtsleiter Dr. Peter Schmid. Die Frau unterrichtet – wie berichtet – an der Albatros-Schule – einer Förderschule für mehrfachbehinderte Kinder aus Bielefeld sowie den Kreisen Lippe und Gütersloh.

In Heinsberg gefeiert

Die Frau habe im Lehrerkollegium erzählt, dass sie kürzlich in Heinsberg mit einem Mann gefeiert habe, der inzwischen am Coronavirus erkrankt sei und im Krankenhaus liege, sagte Dr. Schmid. Daraufhin habe die Schule den Unterricht am Freitag abgesagt und das Gesundheitsamt informiert. Die Schule bleibt auch am Montag noch geschlossen. Der Gesundheitsamtsleiter: „Wir haben dann herausgefunden, dass auch der Mann der Lehrerin mit dem Heinsberger gefeiert hat.“ Es sei wohl eine Party im Bekanntenkreis gewesen. Der Mann ist Lehrer an der Mamre-Patmos-Schule in Bielefeld – einer Schule für Mehrfachbehinderte, an der auch beatmete Kinder betreut werden.

Schmid: „Das Paar zeigt keine Symptome. Trotzdem haben wir es gebeten, zur Sicherheit eine Woche in häuslicher Quarantäne zu bleiben.“ Die beiden seien sehr kooperativ und hätten noch einen Rachenabstrich nehmen lassen, der jetzt auf das Virus untersucht werde. Schmid: „Wir erwarten das Ergebnis bis Samstagnachmittag.“

„Keinn bestätigter Verdacht“ in Bielefeld

Der Arzt appellierte an Menschen in ähnlichen Situationen, sich zu melden. „Wer erfährt, dass er Kontakt zu einem Infizierten hatte, sollte das Gesundheitsamt anrufen. Auch ohne Symptome kann man den Erreger weiterverbreiten.“

Bielefelds Schuldezernent Udo Witthaus berichtete zudem von einem dritten Fall, in dem die Stadt Maßnahmen ergriffen hat: „Ein Schüler der Grundschule Theesen hat am Freitag in seiner Klasse erzählt, dass er in Brandenburg im Freizeitbad ‚Tropical Island‘ gewesen sei.“ In diesem Bad war vom 20. bis zum 23. Februar auch ein Corona-Infizierter aus Nordrhein-Westfalen, der inzwischen Symptome zeigt. Witthaus: „Die Schule hat uns informiert. Das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald schätzt das Infektionsrisiko allerdings als sehr gering ein, und der Junge hat auch keine Beschwerden. Trotzdem bleibt er auf unsere Anregung hin die nächste Woche zu Hause.“ Damit gebe es bis jetzt „keinen bestätigten Verdacht“ in Bielefeld, sagte Witthaus.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besuchte am Freitag den Krisenstab im Kreis Heinsberg. Er sagte, das Virus habe zu einer ernsten Situation geführt, aber Panik und Alarmismus seien falsch .

