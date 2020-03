Bielefeld (WB/cm). Noch während des Unwettereinsatzes am Bielefelder Real-Markt an der Teutoburger Straße erreichte die Retter der Löschabteilung Brackwede mit ihrer Drehleiter ein weiterer Sturmauftrag der Leitstelle. Die Feuerwehrleute wurden am Samstag gegen 17.30 Uhr zur nur wenige hundert Meter entfernten Liesenstraße gerufen, erklärte Gruppenführer Markus Buschkamp.