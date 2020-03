Die Einfahrt des Unternehmens DMG Mori in Pfronten im Allgäu. Foto: Benjamin Liss/dpa

München/Bielefeld (dpa). In Bayern sind am Sonntag vier neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um zwei weitere Fälle aus Oberbayern sowie je einen Fall aus Mittelfranken und aus dem Allgäu. Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten.