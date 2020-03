Der offenbar geistig verwirrte Mann war den Beamten des Objektschutzes an der jüdischen Synagoge aufgefallen. Später entkam er. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/sas/ef). Ein 53-jähriger Mann ist am Donnerstag Nachmittag vor der Bielefelder Synagoge zunächst in Gewahrsam genommen worden. Er hatte während einer Rangelei mit Polizeibeamten „Allahu akbar“ gerufen – Allah ist groß – und verletzte eine Polizistin leicht. Am Abend entkam er aus der Psychiatrie.