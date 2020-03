Bielefeld (WB/sas). 10.000 Flaschen eines Handdesinfektionsmittels spendet das Bielefelder Unternehmen Dr. August Wolff der Stadt Bielefeld. Die Flaschen werden in der kommenden Woche an Schulen und Kitas verteilt.

Das Desinfektionsgel sollte eigentlich erst im Sommer auf den Markt kommen. Wolff hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus und der Knappheit von Desinfektionsmitteln die Entwicklung forciert, an das Coronavirus angepasst und Donnerstagmorgen mit der Produktion begonnen.

Die Produktion soll in der kommenden Woche um ein Vielfaches gesteigert werden, so dass auch Apotheken damit beliefert werden können, hieß es am Freitag bei der Übergabe am Bielefelder Rathaus.