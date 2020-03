Bielefeld (WB/cm). Zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße Ronsieksfeld in Niederdornberg-Deppendorf war es am Sonntagabend gekommen, nachdem ein 50-jähriger Bewohner sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Er war eingeschlafen und musste von den Brandbekämpfern aus der verrauchten Wohnung befreit werden.