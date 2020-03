An der Karl-Triebold-Straße in Bielefeld-Senne lag der höchste festgestellte Geschwindigkeitsverstoß am vergangenen Mittwoch bei einer Überschreitung von 55 km/h. Der Fahrer eines Mercedes Coupe wurde im 60 km/h-Bereich mit 115 Stundenkilometern gemessen. Ihn erwarten eine Geldbuße von 240 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

An gleicher Stelle wurde eine Autofahrerin zudem gleich viermal wegen überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zunächst zeigte die Messanlage bei der Fahrerin eines Bielefelder Skoda Fabia eine Überschreitung von 10 km/h an. Dafür sieht der Bußgeldkatalog 10 Euro Verwarnungsgeld vor. Allerdings durchfuhr die ältere Dame am Steuer des Skoda noch drei weitere Male mit überhöhter Geschwindigkeit das Messfahrzeug der Polizei. Auch diese Verstöße lagen immer im Verwarnungsgeldbereich.

Am Donnerstag ermittelten Polizeibeamte in Bielefeld-Ubbedissen an der Detmolder Straße die gefahrenen Geschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaft. Ein Fahrzeugführer, der mit einem Mercedes SUV unterwegs war, wird demnächst ein Bußgeld von 480 Euro begleichen und für drei Monate seinen Führerschein abgeben müssen. Das Fahrzeug wurde bei zulässigen 50 km/h mit 112 Stundenkilometern gemessen.