Von Peter Bollig

Bielefeld/Teneriffa (WB). Während viele Bielefelder befürchten, infolge der Ausbreitung des Coronavirus in Quarantäne geschickt zu werden, hat ein Ehepaar aus Schildesche diese Isolation gerade hinter sich. Jürgen Bierbach (72) und Marlis Auracher (71) gehören zu den fast 1000 Gästen des Hotels Costa Adeje Palace auf Teneriffa, die in der abgesperrten Touristen-Anlage festsaßen. Voraussichtlich diesen Dienstagabend landet das Paar auf dem Flughafen Hannover.

Eigentlich war die Rückkehr schon vor einer Woche geplant. Weil kurz nach dem Beginn ihres Urlaubs festgestellt wurde, dass andere Gäste am Coronavirus erkrankt waren, ordneten die spanischen Behörden Maßnahmen an, um eine Ausbreitung zu verhindern.

„Wir sind froh, dass diese Si­tuation endlich vorbei ist“, sagte Jürgen Bierbach am Montag dem WESTFALEN-BLATT. „Uns geht es gut, wir sind gesund“, stellt der 72-jährige fest. Insgesamt fünf Italiener aus einer Reisegruppe seien positiv auf das Virus getestet worden. „Sie wurden isoliert und kamen dann ins Krankenhaus“. Aber auch für die übrigen Gäste galten von da an strenge Auflagen.

„Wir hatten auch ein paar schlimme Tage“

Eine Quarantäne im Urlaubsparadies – das klingt wohl schöner als es tatsächlich ist, wie Jürgen Bierbach nach gut zwei Wochen in dieser Lage feststellt: „Wir hatten auch ein paar schlimme Tage und hatten Angst, uns anzustecken. Etwa als das Gerücht aufkam, es habe eine positive Testung bei einem anderen Gast gegeben, der nicht isoliert war und sich auf der Anlage bewegen konnte so wie wir“, sagt Bierbach. Es blieb beim Gerücht. Von den in der Anlage verbliebenen Urlaubern und den ebenfalls unter Quarantäne gestellten Mitarbeitern des Hotels sei niemand mehr erkrankt. Aber die Urlaubsstimmung „war natürlich weg“.

Immerhin: „Das Wetter war meistens schön, wir konnten uns frei auf dem großen Hotelgelände bewegen“, sagt der Bielefelder. Und weil immer mehr Länder ihre Urlauber aus dem Hotel ausfliegen ließen, um sie in den Heimatländern in Quarantäne zu stecken, hätten die verbliebenen Gäste immer mehr Platz für sich gehabt.

Vor allem dass sie immer mit einem Mundschutz unterwegs sein mussten und vom Rest der Insel nichts mehr zu sehen bekamen, schränkte das Ehepaar aus Schildesche ein. „Das ist auf ­Dauer etwas bedrückend.“ Und es galten besondere Hygieneregeln. „Überall standen Desinfektionsmittel.“ Man sei vorsichtiger gewesen, habe aber andere Gäste auch nicht bewusst gemieden. Zudem stand regelmäßiges Fiebermessen an. Gäste, die bei sich erhöhte Temperatur oder Schnupfen festgestellt hätten, hätten sich melden müssen.

Statt der gebuchten Halbpension galt „All Inclusive“

Die Versorgung sei aber auch in dieser Lage „sehr gut gewesen“. Statt der gebuchten Halbpension galt von da an „All Inclusive“, die Mannschaft des Hotels habe sich „sehr große Mühe gegeben, dass es uns gut geht“, sagt Jürgen Bierbach.

Das Ehepaar ist zuversichtlich, dass es an diesem Dienstag nach Hause fliegen kann. Der Flug ist gebucht, ein allerletztes Fiebermessen soll die Quarantäne dann beenden und die Abreise erlauben. „Dann sind wir als gesund entlassen“, sagt der Pensionär, der nicht davon ausgeht, dass sie in Deutschland sofort in die nächste Gesundheitskontrolle geraten.

Allerdings sollen sie sich einmal beim Bielefelder Gesundheitsamt melden, sobald sie wieder daheim sind. Wie dessen stellvertretende Leiterin Ina Strate-Schneider auf Anfrage sagt, soll das Ehepaar nun gefragt werden, in welchem Umfang auf Teneriffa die Untersuchungen gelaufen seien.

Ob das weitere Maßnahmen oder Untersuchungen nach sich ziehe, „werde man dann sehen“, sagte sie.