Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). „Ich wollte ihr das Gesicht zerschneiden, ihr das schöne Gesicht zerschneiden.“ Mit diesen Worten hatte Falco T. (46), der mutmaßliche Messerstecher vom Jahnplatz-Tunnel , bei seinem Geständnis dem Schwurgericht versucht zu erklären, warum er am 20. September vergangenen Jahres vor Dutzenden von Zeugen mit einem kleinen Küchenmesser seine Ex-Lebensgefährtin Heike B. (43) angegriffen und beinahe getötet hätte.Am Montag, dem zweiten Prozesstag um das blutige Trennungsdrama eines deutsch-türkischen Ex-Paares, wurde erstmals öffentlich, welche fürchterlichen Verletzungen der fünffachen Mutter in der U-Bahn-Haltestelle Jahnplatz zugefügt worden waren.

Gutachterin Stefanie Schlepper vom Institut für Rechtsmedizin Münster hatte das Opfer drei Tage nach der Messerattacke im hiesigen Krankenhaus Gilead 1 untersucht. 21 zum Teil lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen habe sie dokumentiert, sagte die Rechtsmedizinerin. Betroffen gewesen seien der Kopf der Frau, ihre beiden Arme und die Hände.

Ersthelfer sind traumatisiert

Die längste von der Gutachterin festgestellte Wunde verlief 23 Zentimeter lang von der Kopfhaut durch das Gesicht. Es habe Verletzungen bis in die Mundhöhle und in die rechte Ohrmuschel der 43-Jährigen gegeben, berichtete die Rechtsmedizinerin. „Es muss ein erheblicher Blutverlust stattgefunden haben“, sagte die Expertin. Heike B. habe bei der Not-OP im Krankenhaus Gilead 1 acht Bluttransfusionen bekommen. „Das ist viel“, sprach die Gutachterin von einer „Massentransfusion“.

Vor dem Gutachten der Rechtsmedizinerin hatten die beiden Ersthelfer vom Jahnplatz-Tunnel ausgesagt. Der Marokkaner Redouan E. (33) und der Iraker Ghassan A. (43) waren an den unterirdischen Stadtbahngleisen der fünffachen Mutter zu Hilfe geeilt. Diesen beiden Männern und einigen weiteren Zeugen der Bluttat ist es zu verdanken, dass Falco T. seine ehemalige Lebensgefährtin aus dem „Schwitzkasten“ nehmen und sein Messer wegwerfen musste.

„Er war eiskalt und ruhig. Er wusste, was er machen will. Er wollte die Frau nicht töten, er wollte nur ihr Gesicht zerschneiden“, berichtete Altenpfleger Ghassan A. vom Vorgehen des Angeklagten. Der 43-Jährige und Ersthelfer Redouan E. sind vom Erlebten nach wie vor traumatisiert, haben unter anderem Schlaf- und Angststörungen. Redouan E. sagt, dass er inzwischen seine Arbeitsstelle als Fleischer verloren habe. „Wir sind Moslems. Wir mussten einfach helfen. Das ist in unserer Religion so“, erklärten die beiden Ersthelfer, warum sie Heike B. das Leben retteten.

Ex-Lebensgefährtin leidet bis heute an den Folgen der Bluttat

Weitgehend regungslos hat der Angeklagte Falco T. (46) am zweiten Prozesstag die Aussagen der Ersthelfer am Tatort verfolgt. Als Vorsitzender Richter Christoph Meiring mit Bildern des lebensgefährlich verletzten Opfers kurz nach der Not-OP in der Klinik Gilead 1 die Verletzungen auf Großleinwand dokumentierte, schaute Falco T. ohne sichtbare Reaktion zu. Seine Ex-Lebensgefährtin Heike B. (43) leidet bis heute an Leib und Seele an den Folgen der Bluttat.

Ihr „schönes Gesicht“, dass der Angeklagte laut seiner Aussage zum Prozessauftakt „zerschneiden“ wollte, ist wie die beiden Arme der Frau von zahlreichen Narben entstellt. „Ich kann nicht mehr in den Spiegel sehen. Das bin ich nicht“, sagte die 43-Jährige vor Gericht, dass sie nicht mehr als Frau fühle. Das Geld, um sich die Narben per Laser entfernen zu lassen, könne sie nicht aufbringen. „Die Krankenkasse trägt nicht die Kosten.“ Zudem seien weitere Operationen notwendig. Heike B.: „Mein Auge hängt, meine Augenbraue hängt, ich kann auf der linken Seite nicht schlafen. Ich habe immer noch Schmerzen.“