Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Die Ausbreitung des Coronavirus hat mittlerweile deutliche Auswirkungen auf den Alltag – auch in Bielefeld, wo es bislang erst zwei bestätigte Erkrankungen gibt. Für zwei weitere Verdachtsfälle werden an diesem Dienstag die Ergebnisse der Tests erwartet. Klarheit gibt es dann auch zu der Frage, ob Tabellenführer Arminia Bielefeld demnächst vor leeren Zuschauerrängen spielen muss.

„Aufgrund der dynamischen Entwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus“ hat das Rektorat der Universität beschlossen, bis zum 31. März alle öffentlichen Veranstaltungen abzusagen. Zwei Beschäftigte der Universität bleiben vorsorglich zu Hause.

Die Absage von Veranstaltungen, so die Universität, geschehe „aus Vorsorge und zur Verhinderung einer möglichen Ausbreitung“. Ausdrücklich gilt diese Regelung nur für Personen, die nicht an der Universität studieren oder arbeiten. Lehrveranstaltungen, Workshops, Klausuren und weitere Veranstaltungen im Studien- und generellen Universitätsbetrieb sind von der Regelung nicht betroffen.

Verdachtsfall

Einen Corona-Verdachtsfall gibt es jetzt auch am Gymnasium Heepen: „Eine Lehrkraft unserer Schule hatte Kontakt mit einer am Corona-Virus erkrankten Person. Deshalb wird diese Lehrkraft vom Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld für 14 Tage unter Quarantäne gestellt“, heißt es von Seiten des Gymnasiums.

Das Risiko, dass eine Ansteckung erfolgt sein könne, ist nach Beurteilung des Krisenstabes der Stadt aber sehr gering. Weitere Menschen, Schülerinnen und Schüler, hatten keinen medizinisch bedeutsamen Kontakt. „Das Gesundheitsamt hält eine Schulschließung deshalb nicht für erforderlich.“ Der Unterricht werde daher regulär stattfinden.

Gut vorbereitet

Das Evangelische Klinikum Bethel hat sich derweil darauf vorbereitet, neben Intensivbetten für Menschen, die schwer am Coronavirus erkrankt sind, bis zu 40 Isolationsbetten einzurichten. „Wir können an den Standorten Gilead und Johannes­stift jeweils eine Station für Patienten, die in einer Klinik in Quarantäne untergebracht werden müssen, herrichten“, sagt Krankenhaussprecherin Sandra Gruß.

Die so genannte „elektive Aufnahme“ von Patienten, die etwa zu nicht akuten und daher planbaren Eingriffen wie einer Hüft-OP einbestellt werden, ist aktuell noch nicht beeinträchtigt. Das Belegungsmanagement könne aber kurzfristig reagieren und zur Not Operationen absagen. Patienten, die sich zu einer der Sprechstunden des Klinikums anmelden – ob etwa kinderchirurgische, berufsgenossenschaftliche oder gynäkologische Sprechstunde – werden routinemäßig vorab telefonisch befragt, ob sie an corona-typischen Symptomen leiden, mit einem Infizierten Kontakt hatten oder in einem der Risikogebiete waren.

Kirchen bleiben offen

Der katholische Pastoralverbund Ost hatte wegen eines am Coronavirus erkrankten Gemeindereferenten und eines weiteren Verdachtsfalles am Wochenende die vorläufige Schließung einiger Kirchen beschlossen (wir berichteten). Der evangelische Kirchenkreis betont, dass eine generelle Schließung von Kirchen, Gemeindehäusern und Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder die Absage größerer Veranstaltungen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht geplant sei. „Dennoch kann sich dies tagesaktuell oder nach örtlicher Gegebenheit ändern. Sollte es bei Personen im Umfeld einer Gemeinde oder Einrichtung zu einer Virusinfektion kommen, werden umgehend entsprechende Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt.“

Das Theater spielt

Auch am Theater Bielefeld laufen derzeit alle Veranstaltungen weiter. Aber: „Die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld verfolgen die Situation sehr genau“, heißt es. Maßgeblich für alle Reaktionen seien die Anordnungen des zuständigen Gesundheitsamtes der Stadt. Nach aktuellem Stand bestehe kein Anlass, den Vorstellungsbetrieb einzuschränken, man achte aber in allen Spielstätten auf erhöhte Hygienestandards. Sollte sich die Lage verändern, werde das Theater unverzüglich darüber informieren.

Bei „Starbucks“ ist derweil als Schutzmaßnahme vorübergehend die Verwendung von wiederverwertbaren Bechern eingestellt.