Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Ein nie restlos aufgeklärter tödlicher Unfall vom vergangenen Herbst zwischen Jöllenbeck und Vilsendorf sorgt bis heute für tiefe Trauer und Bestürzung. Am frühen Morgen des 16. November überrollte gegen 5.20 Uhr ein Nachtbus der Linie N8 (Jahnplatz-Spenge) einen auf der Fahrbahn der Vilsendorfer Straße liegenden jungen Mann. Der 20-Jährige aus Vilsendorf starb noch an der Unfallstelle.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Busfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr eingestellt. “Den Fahrer trifft keine Schuld, der Unfall war nicht vermeidbar“, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Christoph Mackel. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Busfahrer sich einer fahrlässigen Tötung schuldig gemacht habe. Der Mann am Steuer des etwa zwölf Tonnen schweren Fahrzeugs hatte damals gerade seinen Dienst beendet und war auf dem Rückweg ins Depot.

Das Unfallgutachten eines Sachverständigen habe ergeben, dass der Fahrer nicht zu schnell, sondern im Gegenteil sogar langsamer als erlaubt gefahren sei, sagte der Staatsanwalt. Der Unfall hatte sich im Dunkeln auf freier Strecke zwischen Jöllenbeck und Vilsendorf in einer Linkskurve der Vilsendorfer Straße vor der Einmündung zum Telgenbrink ereignet. Dort gilt für Pkw und Motorräder Tempo 100, Lastwagen und Busse dürfen maximal 80 Kilometer in der Stunde schnell sein.

Mit einem 3D-Laserscanner wurde das Geschehen rekonstruiert

Die Fahrbahn selbst ist nicht beleuchtet. Die Straßenlaternen stehen hinter einem mit Bäumen bepflanzten Grünstreifen und dem direkt daneben verlaufenden Rad-/Gehweg. Mit einem zweiten Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft, einem sogenannten lichttechnischen Gutachten, wurde geklärt, ob der Busfahrer im Dunkeln den auf der Fahrbahn in Richtung Vilsendorf liegenden 20-Jährigen früh genug hätte sehen und sein schweres Fahrzeug zum Stehen bringen oder zumindest hätte ausweichen könne. Das alles sei nicht der Fall gewesen, erklärte Staatsanwalt Mackel. “Das Unfallopfer trug auch nichts Reflektierendes an der Kleidung.“ Der Unfall sei „schicksalhaft für den Busfahrer“ gewesen.

Polizisten hatten nach dem tödlichen Unfall stundenlang auf der voll gesperrten Vilsendorfer Straße ermittelt. Unter anderem mit einem 3D-Laserscanner wurde das Geschehen rekonstruiert.

“Es gibt keine Zeugen“

Die zentrale Frage, wieso der 20-Jährige kurz vor seinem Zuhause auf die Fahrbahn lag, ist bis heute nicht geklärt. “Es gibt keine Zeugen“, sagte der Staatsanwalt. Die Ermittlungen im Herbst hatten ergeben, dass der junge Mann in Begleitung eines Freundes und einer Freundin von einer durchfeierten Nacht im Neuen Bahnhofsviertel mit einem Taxi in den Bielefelder Norden zurück kehrten. In Jöllenbeck soll sich das Trio am frühen Morgen getrennt haben, der 20-Jährige soll dann zu Fuß nach Hause gegangen sein.

An der Unfallstelle erinnert eine Trauerstätte an das tragische Geschehen. Jeden Tag werden mit Einbruch der Dunkelheit Kerzen vor einem Holzkreuz angezündet.