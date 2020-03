Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Dass seit einem Jahr rund 1200 Mieter von Wohnungen der Freien Scholle und der BGW in Sennestadt vergünstigt mit Bus und Bahn fahren dürfen, ist mehr als ein Service der beiden Wohnungsbaugesellschaften und von Mobiel: Das Projekt ist ein bundesweit einzigartiger Versuch und soll am Ende der zweijährigen Testphase zeigen, ob diese Art von Ticket auch in anderen Stadtteilen und Städten ein geeignetes Mittel ist, Mobilitätsverhalten zu verändern.

Vor einem Jahr hat Mobiel das Sennestadtticket eingeführt, mit dem die Mieter der beiden großen Wohnungsbaugesellschaften innerhalb des Stadtbezirks kostenlos mit dem Bus fahren dürfen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeiten, für die Hälfte des regulären Preises ein Monatsticket als Mobiel-Abo zu beziehen und damit durch ganz Bielefeld zu fahren.

„Das Konzept ist angelehnt an das Semesterticket“, sagt Mobiel-Geschäftsführer Martin Uekmann. Das Sennestadtticket funktioniert somit auf Solidaritätsbasis, nur dass in diesem Fall nicht alle Studenten, sondern BGW und Freie Scholle für jede ihrer Wohnungen in Sennestadt pro Monat fünf Euro bezahlen – ganz unabhängig davon, ob das Ticket genutzt wird oder nicht. Das Angebot richtet sich somit an alle Bewohner der 755 Wohnungen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das sind bis zu 1200 Männer und Frauen.

„Sennestadt ist vom Rat zum Laborraum für Ideen erklärt worden“

Weil das Sennestadtticket automatisch jeden Monat an die Bewohner versandt wird, wissen weder BGW-Geschäftsführerin Sabine Kubitza noch Freie-Scholl-Chef Kai Schwartz bisher, wie oft und von wem tatsächlich das Angebot genutzt wird. Sie haben aber festgestellt: „Das Interesse ist groß, viele unserer Mieter auch außerhalb Sennestadts fragen nach diesem Ticket“, sagt Sabine Kubitza.

Auch Mobiel-Chef Martin Uekmann kennt nicht die zusätzlichen Fahrten innerhalb Sennestadts, aber er weiß: „Die Zahl der Mieter, die jetzt ein Mobiel-Abo für Fahrten in ganz Bielefeld abgeschlossen haben, hat sich verfünffacht.“ Vorher hätten drei Prozent der Mieter von BGW und Freier Scholle im Stadtbezirk ein Monatsticket bezogen, jetzt seien es zehn Prozent.

In welchem Umfang die Mieter tatsächlich von dem Sennestadtticket Gebrauch machen, wird jetzt wissenschaftlich erhoben. „Sennestadt ist vom Rat zum Laborraum für Ideen erklärt worden, die ein nachhaltigeres Bielefeld bewirken sollen“, erklärte Bernhard Neugebauer, Geschäftsführer der Sennestadt GmbH, die diesen Prozess koordiniert. Beim Projekt „Mobilista“ geht es darum, das Mobilitätsverhalten der Menschen auch in Sennestadt zu verändern – als Beitrag zur Verkehrswende.

Bewohner sind zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt worden

Für Neugebauer ist jetzt schon sichtbar: Würden nicht nur die Mieter von Freier Scholle und BGW im bisher registrierten Maße auf den ÖPNV umsteigen, sondern nur die Hälfte aller Sennestädter Mieter, würde das bisherige Busangebot für die Beförderung nicht mehr ausreichen. „Das zeigt, wie wichtig der Stadtbahnanschluss an Sennestadt ist“, sagt Neugebauer mit Blick auf den geplanten Ausbau der Linie 1.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt Sennestadtticket von Janna Albrecht vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS): „Es ist wichtig zu sehen, was solche Maßnahmen wirklich bringen.“ Das ILS will untersuchen, was die Erfolgsfaktoren eines Projektes sind, die sich in einem nächsten Schritt auch auf andere Stadtteile oder andere Kommunen übertragen ließen.

Daher sind die Bewohner vor dem Start des Projektes zu ihrem Mobilitätsverhalten schon einmal befragt worden. In einer zweiten Befragung haben sie seit Montag die Gelegenheit, sich erneut zu äußern, um Veränderungen aufzuzeigen. An jeden der 755 Haushalte sind zwei Fragebögen sowie frankierte Rückumschläge versandt worden. Die Befragten haben bis zum 23. März Zeit, zu antworten. Janna Albrecht hofft dabei auch auf die Resonanz derjenigen, die das Angebot nicht oder nur wenig nutzen.

Leute fragen nach der Anbindung zum ÖPNV

Auf das Ergebnis sind die Beteiligten gespannt. Kai Schwartz: „Wir sind dankbar, dass es diesen Laborraum gibt.“ Denn die Aspekte der Mobilität seien für die Wohnungswirtschaft zunehmend wichtig. „Die Leute kommen heute und fragen nicht nach einem Pkw-Stellplatz, sondern nach der Anbindung an den ÖPNV.“ Für die Wohnungsgesellschaftensei es vor allem auch spannend, ob eine solidarisch finanzierte Mobilität klappen kann.