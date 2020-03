Von Christian Althoff

Es geht um Wasser, das so rein ist, dass es als Trinkwasser nicht mehr geeignet ist, weil ihm alle Salze und Mineralien fehlen. Die Pharmaindustrie etwa brauche solches Reinstwasser zur Herstellung von Medikamenten, sagt Prof. Gölzhäuser, aber auch Halbleiterproduzenten. „Deren Anforderung an die Reinheit übertrifft sogar die der Arzneimittelhersteller.“ Denn beim Herstellen von Computerchips gebe es Waschprozesse. „Und wenn dann fremde Atome aus dem Wasser in einem Chip zurückbleiben, kann das Probleme geben.“ Immerhin sei der Abstand mancher Leiterbahnen in Computerchips oft nur so breit wie 20 Atome.

Der Filter, den die Bielefelder entwickelt haben, ist keine Weiterentwicklung eines bekannten Verfahrens, sondern ganz neu erdacht und bereits patentiert. Er besteht aus einer Lage Kohlenstoffmoleküle, ist also nur einige millionstel Millimeter hoch. Diese Moleküle setzten die Wissenschaftler einem Elektronenstrahl aus. Das führte zu einer chemischen Reaktion, die die Kohlenstoffmoleküle miteinander verband. So entstand eine Fläche mit feinen Löchern, durch die nur noch Wassermoleküle passen.

Noch ist sie nur sehr klein: die Carbon-Nano-Membran

Ihre Erfindung nennen die Bielefelder Carbon-Nano-Membran (CNM). Die größte Membran wurde bisher von CNM Technologies hergestellt, einer Ausgründung der Universität Bielefeld mit Sitz im Innovationszentrum Campus Bielefeld (ICB). „Wir sprechen von einer Filterfläche von etwa einem Quadratzentimeter“, sagt Prof. Gölzhäuser. „Da geben wir das Wasser mit einer Pipette drauf.“ Mit den Forschungsmitteln der EU solle das Projekt jetzt vorangebracht werden. „Wir möchten so große Filter entwickeln, dass wir das Wasser eimerweise filtern können.“ So eine Größenordnung sei eine wichtige Vorstufe auf dem Weg zur industriellen Anwendung.

Der Filter bietet sich übrigens nicht nur zur Reinstwasserherstellung für Halbleiterunternehmen und Pharmafirmen an, die Filter könnten auch Molkereien und Herstellern von Fruchtsaft helfen: Um Lager- und Transportkapazitäten zu sparen, wird das Wasser aus Milch und Saft üblicherweise verdampft, um Milchpulver oder Saftkonzentrat zu erhalten. Prof. Gölzhäuser: „Das Verdampfen des Wassers kann nicht nur den Geschmack verändern, es kostet auch viel Energie. Wenn man dem Saft oder der Milch das Wasser mit unserem Filter entziehen könnte, bedeutete das eine gewaltige Einsparung.“