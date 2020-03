Von Christian Althoff

Bielefeld (WB). Die Zahl angezeigter Straftaten hat 2019 in Nordrhein-Westfalen den tiefsten Stand seit 30 Jahren erreicht, aber beim Kindesmissbrauch und der sogenannten Kinderpornografie geht die Kurve nach oben – vor allem in den sechs Kreisen Ostwestfalen-Lippes und der Stadt Bielefeld. Hier war das Plus beim Kindesmissbrauch fast doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt – auch bedingt durch den Fall Lügde.

2805 Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wurden 2019 in NRW eingeleitet, fast 16 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Bereich Kinderpornografie gab es eine Steigerung von 67 Prozent – von 1411 Fällen im Jahr 2018 auf 2359 Ermittlungsverfahren im vergangenen Jahr. Dabei ist der vom Gericht festgestellte hundertfache Kindesmissbrauch im Fall Lügde nicht alleine für die Erhöhung der Zahlen verantwortlich. Dr. Laura Merks, Sprecherin bei der Polizei in Lippe: „Egal, wie oft einer der Täter ein Kind missbraucht – in der Statistik taucht pro Opfer nur ein Fall auf.“

Größere Sensibilität der Bevölkerung

Als einen Grund für die Zunahme bekanntgewordener Fälle nennt Merks eine größere Sensibilität der Bevölkerung. „Nach dem Fall Lügde rufen uns mehr Menschen an, wenn sie einen Verdacht haben, und das ist ja auch gut so.“

Außerdem steigt die Kripo in Nordrhein-Westfalen seit Sommer 2019 auf Anweisung von Innenminister Herbert Reul (CDU) tiefer in die Ermittlungen ein und sucht zum Beispiel beim Kinderporno-Verdächtigen zunehmend nach Querverbindungen zu anderen Pädokriminellen. Auch das erhöht die Fallzahlen – nicht nur in Sachen Kinderpornografie. Auch mehr Missbrauchsfälle werden so aufgedeckt. Die Aufklärungsquoten sind hoch: 2019 wurden 84 Prozent der bekanntgewordenen Kindesmissbrauchsfälle geklärt, bei der sogenannten Kinderpornografie waren es 93 Prozent. „Ich glaube, dass wir einen Weg gefunden haben, diese furchtbaren Verbrechen zu bekämpfen. Ziel kann ja nur sein, dass jeder Täter jederzeit Angst haben muss, gefasst zu werden“, sagte Innenminister Herbert Reul in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Kriminalstatistik.

Hohe Dunkelziffer

„Natürlich gibt es beim Missbrauch eine hohe Dunkelziffer“, sagt Rechtsanwältin Gabriele Martens aus Rheda-Wiedenbrück, die seit 25 Jahren Opfer von Sexualstraftaten vertritt. „Selbst Opfer, die sich entschieden haben, mit einem Anwalt zu sprechen, erstatten nicht immer Anzeige.“ Wenn es um den Missbrauch von Kindern gehe, rate sie Betroffenen in der Regel, zur Polizei zu gehen. „Da geht es darum, ein Kind vor weiteren Verbrechen zu schützen. Allerdings können daran auch Familien zerbrechen, denn oft stammt der Täter ja aus dem Umfeld des Kindes.“

Jugendliche Opfer entschieden sich aber auch oft dagegen, eine Anzeige zu erstatten. „Die sind völlig entsetzt, wenn ich ihnen sage, dass das Verfahren bis zu einem Urteil durchaus bis zu zwei Jahre dauern kann. Die rechnen sich dann aus, dass sie dann mitten im Abitur sind oder in der Ausbildung, und sehen sich nicht in der Lage, sich dann damit zu belasten. Sie lassen die Vorwürfe dann oft auf sich beruhen.“

Die lange Verfahrensdauer liege nicht nur an den Gerichten, sagt die Anwältin. „Wenn Täter und Opfer vor der Tat in Kontakt standen, haben wir manchmal tausende Seiten mit Chatprotokollen in den Akten. Die müssen ja erstmal von der Kripo ausgewertet werden, und die ist wegen der enormen Datenmengen in Kinderpornoverfahren ohnehin schon überlastet.“ In Ostwestfalen-Lippe wurden im vergangenen Jahr 335 Fälle von Kindesmissbrauch angezeigt nach 260 Fällen im Jahr zuvor – ein Plus von 29 Prozent. Rechnet man den Fall Lügde heraus (die Polizei hatte 41 mutmaßliche Opfer identifiziert) liegt das Plus bei 13 Prozent.

Internetprovider filtern Inhalte

Die große Zunahme an Kinderpornoverfahren liegt auch daran, dass in den USA Internetprovider grafische Inhalte, die im Netz verschickt werden, nach Kinderpornografie filtern. So übermittelte das private US-Center für vermisste und missbrauchte Kinder (NCMEC) dem Bundeskriminalamt letztes Jahr 62.000 Hinweise auf Kinderpornografie mit mutmaßlichen Bezügen zu Deutschland. Das BKA filterte 21.600 Fälle heraus, in denen Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. In jedem zehnten Fall mussten die Ermittlungen eingestellt werden, weil in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt ist und den aus den USA mitgeteilten IP-Adressen kein Name mehr zugeordnet werden konnte.