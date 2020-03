Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Jan Maik Schlifter geht nicht nur als Oberbürgermeister-Kandidat in den Kommunalwahlkampf, er bleibt auch an der Spitze des Kreisverbandes der FDP. Beim Kreisparteitag wählten die Bielefelder Liberalen ihren Vorsitzenden am Montagabend in eine weitere Amtszeit.

Ihm zur Seite stehen die Stellvertreter Laura von Schubert, Jens Andernacht und Jasmin Wahl-Schwentker, zudem Schriftführer Rainer Seifert und Gregor vom Braucke als Schatzmeister, der Dr. Klaus Schleicher in dieser Funktion ablöst.

Schlifters Bericht vor den knapp 50 Teilnehmern des Kreisparteitags war vor allem auch eine Abrechnung mit der Paprika-Kooperation im Rathaus, dem „Ein-Themen-Bündnis“, das außer einer „gegen die Menschen gerichteten Verkehrspolitik höchstens Symbolpolitik“ zustande gebracht habe: „Die bekommen einfach nichts gescheit hin“, sagte Schlifter, der darauf setzt, dass OB Pit Clausen bei der Wahl im September an dieser Bilanz gemessen werde. Danach könne die Stadt dann selbstbewusst in die Zukunft starten – „mit der FDP als Motor“.

Wahl-Schwentker übt Kritik an der Verkehrspolitik

Jasmin Wahl-Schwentker, Sprecherin der FDP im Rat, wurde in puncto Verkehrspolitik konkret, bezeichnete die von der Mehrheit durchgesetzte Jahnplatz-Planung als „Insellösung“, die nie auf eine Verträglichkeit mit den umliegenden Stadtgebieten überprüft worden sei. Sollte der Verkehr in angrenzende Straßen ausweichen, hätte die Politik kaum mehr eine Chance, das zu ändern. Ihre Bilanz zum geplanten Umbau des Jahnplatzes: Eine Verschlechterung für den Radverkehr, weil er als Mischverkehr mit Fußgängern geplant sei, eine Verschlechterung für den motorisierten Individualverkehr, kein Konsens mit Anliegern und den Händlern in der Innenstadt.

Dass der OB das von der FDP vorgeschlagene Anhalten des Jahnplatz-Projektes zur Neuplanung mit Hinweis auf den schon getroffenen gerichtlichen Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe im Rat für rechtlich nicht zulässig erklärte, zeigt aus Sicht der FDP, dass Clausen die Umwelthilfe in Zukunft „die Bielefelder Verkehrspolitik steuern“ lasse.

Unterdessen will sich die FDP, so ein Parteitagsbeschluss, für die Schaffung eines Instituts für Pharmazie an der Universität Bielefeld stark machen. Das Institut soll an die medizinische Fakultät für OWL angekoppelt werden und den allgemeinmedizinischen Schwerpunkt ergänzen. Ein Studiengang Pharmazie wäre eine ideale Ergänzung der Fakultät und ein „logischer Schritt zur Stärkung der Gesundheitsregion OWL“.