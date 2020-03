Eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin aus Bad Salzuflen befuhr gegen 7.55 Uhr die Werner-Bock-Straße stadteinwärts und beabsichtige vom Arbeitsamt kommend nach links auf die August-Bebel-Straße einzubiegen, berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph.

Als die Autofahrerin abbog, touchierte sie eine 54-jährige Fußgängerin aus Bielefeld, die die August-Bebel-Straße an der Ampel am Kesselbrink überquerte. Die 54-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Passantin in ein Krankenhaus. An dem Peugeot entstand kein Schaden.