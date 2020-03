Bei „Wege durch das Land“ war die Außengastronomie an der Oetkerhalle eine Ausnahme. Jetzt soll sie etabliert werden. Foto: Pierel

Bielefeld (WB/peb). Knapp 400.000 Euro soll die Außengastronomie an der Rudolf-Oetker-Halle kosten. Der Betriebsausschuss des Immobilienservicebetriebs (ISB) hat am Dienstag 395.000 Euro bewilligt. Noch in dieser Sommersaison soll die Gastronomie ihren Betrieb aufnehmen.