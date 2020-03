Der Fall werde von der Kripo bearbeitet. „Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Ende. Das Verfahren wird in Kürze an die Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Bewertung abgegeben“, sagte der Polizeisprecher.

Einem Medienbericht zufolge soll die Erzieherin in der Heeper Kita unter drei Jahre alten Kindern das Essen verweigert und Steppkes in einen dunklen Flur gesperrt haben, weil die Kleinkinder gequengelt haben sollen. Die zuständige Kita-Leitung soll das gedeckt haben. Einer anderen Erzieherin, die beim DRK darauf aufmerksam gemacht haben soll, soll dem Bericht zufolge fristlos gekündigt worden sein. Der Fall beschäftige das Arbeitsgericht, ein Gütetermin am Dienstag sei gescheitert.

DRK weist Vorwürfe zurück

„Der DRK-Kreisverband Bielefeld nimmt seine Aufgaben sehr ernst; so steht bei unserer Arbeit in unseren DRK-Kitas das Kindeswohl an erster Stelle. Nach sorgfältiger Auseinandersetzung haben wir in Benehmen mit dem Betriebsrat entschieden, einer Mitarbeiterin der DRK-Kita Lummerland in Bielefeld fristlos zu kündigen und der Mitarbeiterin unsere Gründe erklärt“, heißt es in einer Stellungnahme des DRK-Vorstandes Christopher Brandes.

„Entgegen den Verlautbarungen haben wir der Mitarbeiterin nicht gekündigt, weil sie auf Vorfälle aufmerksam gemacht hat. Die Mitarbeiterin beharrte öffentlich darauf, dass Vorfälle eine Straftat darstellten und nun auch darauf, das DRK kehre Vorfälle unter den Teppich. Dies trifft nicht zu. Das DRK hat die Vorfälle unter Beteiligung des Vorstandes, des Betriebsrates, des Jugendamtes, des Landesjugendamtes und durch Befragungen der Mitarbeitenden aufgearbeitet“, so die Mitteilung.

Der DRK-Kreisverband ist eigenen Angaben zufolge Träger von acht Kindertagesstätten in Bielefeld. Um die 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und fördern etwa 520 Mädchen und Jungen im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt, davon 150 Kinder im Alter von unter drei Jahren.