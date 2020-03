Von Paul Edgar Fels

Bielefeld(WB). Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien bleiben auch für den Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori AG nicht ohne Folgen. So musste der Bielefelder Konzern seine beiden Werke in Italien schließen. 600 Mitarbeiter sind betroffen. Insgesamt betreibt DMG Mori Werke an 14 Standorten.