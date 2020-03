Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Mit dem „Ja“ für eine Wohnbebauung des Marktplatzes hatte die Bezirksvertretung Schildesche Mitte Februar endgültig die Weichen gestellt, nun hat eine Investorengemeinschaft eine Entwurfsplanung für das Grundstück an der Beckhausstraße vorgestellt. Der Betheler Stiftungsbereich „Bethel regional“ und die Baugenossenschaft Freie Scholle möchten auf dem Marktplatz Schildesche ein inklusives Wohnprojekt mit mindestens 24 Einheiten errichten.

„Wir nehmen die Herausforderung an. Wir wollen den Erwartungen und Wünschen der Politik und der Bürger in Schildesche gerecht werden“, sagte Kai Schwartz, Vorstandsvorsitzender der Freien Scholle, während der Präsentation der Entwurfsplanung am Dienstagnachmittag. Auf dem insgesamt 6400 Quadradmeter großen Areal zwischen Beckhausstraße und Huchzermeierstraße soll demnach ein Mix entstehen, der sowohl Singlewohnungen als auch familiengerechtes Wohnen vorsieht. „Wir wollen neue Impulse setzen. Es soll eine andere Form von Nachbarschaft gelebt werden“, erklärt Stefan Helling-Voß, Geschäftsführer von „Bethel regional“.

Wohnraum für Menschen mit und ohne Behinderung

Für mindestens 50 Prozent der Wohnungen will die Freie Scholle als Vermieter Wohnraumförderungsmittel des Landes NRW in Anspruch nehmen. Für zehn öffentlich-geförderte Wohnungen will sie das Belegungsrecht der Stiftung Bethel überlassen. „Wir möchten qualitativ hochwertigen, bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit und ohne Behinderung schaffen“, betonen die Investoren.

Entstehen sollen Ein- bis Vier-Personen-Wohnungen mit einer Größe von 40 bis 90 Quadratmetern. Auch zwölf bis 13 Pkw-Stellplätze sind vorgesehen. Um das inklusive Wohnen zu fördern, soll in einem Baukörper ein Gemeinschaftsraum errichtet werden. „Menschen mit Behinderung wollen wohnen wie andere Menschen auch. Das Miteinander soll gefördert und gestaltet werden“, so Helling-Voß.

„Bethel regional“ und die Freie Scholle hätten an anderen Stellen bereits zusammengearbeitet, diese Form der Kooperation sei aber neu, erklären Rolf Wacker (Projektmanager „Bethel regional“) und Achim Stork (Technischer Leiter Freie Scholle). Sollte die Stadt Bielefeld dem inklusiven Wohnprojekt den Zuschlag erteilen, könnten weitere gemeinsame Projekte folgen.

Baukosten: etwa fünf Millionen Euro

Aktuell wird für das Areal auf dem Marktplatz in Schildesche ein neuer Bebauungsplan erstellt. Zuletzt wurde auch der Bau eines neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Schildesche auf dem Gelände geprüft. Die Verwaltung hatte allerdings dargestellt, dass dies nicht möglich sei. Die Bezirksvertretung Schildesche hatte am 13. Februar dann mehrheitlich für die Wohnbebauung auf dem Marktplatz gestimmt. Auch der Stadtentwicklungsausschuss hat sich für eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans ausgesprochen.

„Jetzt hoffen wir, dass wir den Zuschlag erhalten, und dann könnten wir loslegen, wenn der Bebauungsplan da ist“, sagt Kai Schwartz. Umsetzbar sei das Projekt für 2020/21. Die Bauzeit würde 18 bis 19 Monate betragen. Baukosten: etwa fünf Millionen Euro.

Es gibt aber auch andere interessierte Investoren. Der Planungsprozess für die Gestaltung des Marktplatzes in Schildesche läuft bereits seit dem Jahr 2016.