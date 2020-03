Bielefeld (WB/hz/cm). In Bielefeld ist am Mittwochvormittag der Imbisswagen vor dem großen Real-Supermarkt an der Teutoburger Straße explodiert und ausgebrannt. Der Imbissbetreiber (39) kam ersten Berichten zufolge mit einer Brandverletzung ins Krankenhaus. Ursache war eine undichte Gasflasche.