Bielefeld (WB/cm). In Bielefeld ist am Mittwochvormittag der Imbisswagen vor dem großen Real-Supermarkt an der Teutoburger Straße explodiert und ausgebrannt. Der Imbissbetreiber (39) kam ersten Berichten zufolge mit einer Brandverletzung ins Krankenhaus. Ursache war eine undichte Gasflasche.

Dutzende Kunden wurden Augenzeugen, als der Imbisswagen vor dem Haupteingang eines der größten Supermärkte Bielefelds explodierte und in Flammen aufging. Weitere Verletzte außer dem Imbissbetreiber gab es nicht. Doch die Trümmerteile flogen meterweit auf den Parkplatz.

Imbisswagen explodiert Fotostrecke

Foto: Christian Müller

Mehrere Anrufer meldeten gegen 10.25 Uhr in der Feuerwehrleitstelle eine Explosion. Die alarmierten Brandbekämpfer des Löschzuges der Hauptwache konnten wie viele Bielefelder eine weithin sichtbare Rauchentwicklung über der Einsatzstelle ausmachen. Dem Imbissbetreiber gelang in letzter Sekunde die Flucht, dennoch erlitt er Brandverletzungen, sagte Feuerwehrsprecher Peer Grieger.

»Unter anderem hat der Mann eine Brandblase an der Hand. Ob weitere Verletzungen vorliegen, muss im Krankenhaus untersucht werden.« Wie der Feuerwehrsprecher weiter berichtete, war der Imbissbetreiber gerade dabei, seinen Wagen für den Verkauf vorzubereiten. Der 39-Jährige habe festgestellt, dass eine von fünf Gasflaschen in seinem Wagen undicht war. Als der Bielefelder sich und eine Gasflasche in Sicherheit bringen wollte, kam es hinter ihm zur Explosion und der Wagen stand kurz darauf in Vollbrand.

Real-Markt-Geschäftsführer Bernd Szameitpreiks erschrak bei der lauten Explosion, wie er dem WESTFALEN-BLATT sagte. »Ich war zu dem Zeitpunkt im Markt und hörte den lauten Knall. Im ersten Moment war ich davon ausgegangen, dass etwas vom Dach gefallen wäre.« Szameitpreiks rief die Feuerwehr, nachdem er aus dem Markt rannte und den brennenden Imbisswagen sah.

Mit Wasser aus zwei C-Rohren und mit Schaum löschten die Brandbekämpfer unter Atemschutz den brennenden Wagen. Die Feuerwehrkräfte brachten drei Gasflaschen aus dem Imbissstand in Sicherheit und kühlten sie ab. In den großen Supermarkt sei glücklicherweise kein Rauch eingedrungen, sodass dieser nicht evakuiert werden musste, sagte der Feuerwehrsprecher. Glutnester wurden mit der Wärmebildkamera aufgespürt und gelöscht.

14 Brandbekämpfer waren im Einsatz, die nachalarmierte Löschabteilung Mitte musste nicht mehr eingreifen, teilte Einsatzleiter Matthias Bartsch mit. Der Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während des Einsatzes sperrten Polizisten die Gefahrenstelle ab. Ein Passat, der in der Nähe des Hähnchenwagens geparkt war, wurde durch die starke Hitzeeinwirkung am Heck leicht beschädigt.

Der Realmarkt an der Teutoburger Straße war zuletzt Ende Februar in die Schlagzeilen geraten. Bei einem plötzlichen Unwetter hatte eine Windhose einen Teil des Daches abgedeckt . Ein Ehepaar wurde von herab stürzenden Trümmerteilen verletzt, zahlreiche Autos beschädigt.