In Zeiten kritischer Kunden punktet die Ummelner Fleischerei Münch als einer von nur noch wenigen Betrieben mit Fleisch- und Wurstprodukten aus eigener Schlachtung. Die gibt es bald auch in Senne zu kaufen, verspricht Inhaber Lennart Hermstein. Foto: Markus Poch

Sowohl mit dem Vermieter als auch mit der Bank sei alles besiegelt, sagt Münch-Chef Lennart Hermstein. Jetzt beginnt die Renovierung. Allerdings hat der 34-Jährige alles andere damit vor, als das über 66 Jahre etablierte Geschäft an der Windelsbleicher Straße 217 einfach “nur“ weiterzuführen. Er will „einen dicken sechsstelligen Betrag“ in den kaum 50 Quadratmeter großen Laden investieren, um daraus ein „Steak-Kompetenzzentrum“ zu machen, das angeblich in einem Radius von 200 Kilometern seinesgleichen sucht, versichert Hermstein.

Prunkstück der Geschäftsidee soll ein Fleisch-Reiferaum für Steaks werden, der auf einer Länge von 4,80 Metern künftig den kompletten Schaufensterbereich beansprucht. Das bedeutet Transparenz: Der Raum wird begehbar sein, appetitlich beleuchtet und für Passanten von der Windelsbleicher Straße aus voll einsehbar. „Da ist dann Platz für 14 bis 15 Rinderrücken und Schinken“, erklärt Lennart Hermstein. „Bei 2,2 Grad Celsius und 87 Prozent Luftfeuchtigkeit hängt das Fleisch dort 28 Tage – bis sein Reifeprozess abgeschlossen ist.“ Diese so genannte Dry-Age-Methode sei der einzige Weg, ein gutes Stück Fleisch noch besser zu machen.

„Steak-Kompetenzzentrum“ geplant

Der Fleischermeister und Fleischsommelier betreibt neben dem Stammsitz an der Breitscheidstraße 1 bereits eine Filiale an der Gütersloher Straße 308. Zur Markteinführung seines dritten Verkaufsgeschäfts hat er weitere Innovationen geplant, mit denen er den Begriff „Steak-Kompetenzzentrum“ untermauern will. So lässt er in Senne eine 7,80 Meter lange Theke einbauen, die über einen Mechanismus zur Selbstreinigung verfügt.

Außerdem soll ein Bezahlautomat gänzlich verhindern, dass sein Personal mit Münzen oder Scheinen in Berührung kommt. „Wir wollen die ‚Hygiene-Klatsche Bargeld‘ nicht mehr hinter die Theke lassen“, betont Hermstein. „Der Fleischer von heute läuft ja auch nicht mehr mit blutverschmierter Schürze herum, sondern mit einem coolen Käppi und vernünftiger Arbeitskleidung.“ Gelegentliche Wartezeiten überbrückt sein Kunde künftig mit einem Blick auf den großen Flachbildmonitor, auf dem hauseigene Lehrfilme zur Steak-Zubereitung laufen sollen.

Münch ist seit Jahrzehnten bekannt für hochwertige Fleischprodukte aus der Region. Die zwölf Schweine, die pro Woche am Stammsitz geschlachtet und verarbeitet werden, bekommt Hermstein von den nahen Höfen Ruwisch und Imkampe, das wöchentliche Rind von Thomas Hark aus Isselhorst. Mit dem neuen Laden wird der Bedarf weiter wachsen, doch der Fleischermeister ist zuversichtlich, auch diesen unter den gleichen Qualitätsansprüchen decken zu können.

So will er vier Schweine pro Woche mehr schlachten lassen und reinrassige Angus-Rinder von einem Züchter aus Irland zukaufen. „Das irische Gras ist voller Mineralien“, schwärmt Hermstein. „Das erkennt man an Marmorierung und Geschmack.“ Seinen Personalstamm hat er bereits von 27 auf 29 Mitarbeiter aufgestockt. Jetzt fehlen ihm noch zwei gute Verkäuferinnen.